Sanremo 2025: Geppi Cucciari sbeffeggia il perfezionismo di Conti e Giorgia vince la serata cover e duetti con Annalisa

Si è appena conclusa la quarta serata di Sanremo 2025. Giorgia e Annalisa portano a casa la vittoria mentre Geppi Cucciari porta l'ironia sul palco e prende in giro Carlo Conti ossessionato dal rispettare i tempi della scaletta. Up and down per i duetti e le cover, alcuni strappano lacrime altri non convincono proprio.

Sanremo 2025 è iniziato in sordina, con una “lentezza” a cui forse non eravamo più abituati. La quarta serata del festival, quella delle cover e dei duetti ha continuato il brio della terza e ha aggiunto la sagacia di Geppi Cucciari, co-conduttrice scatenatissima sul palco dell’Ariston e pronta a non mandarla a dire, nemmeno a Carlo Conti anzi soprattutto non a lui.

Il quarto appuntamento del 75° Festival della Canzone Italiana ha visto i 29 Big in gara esibirsi con le cover, chi in compagnia di artisti ospiti solo di questa serata, chi invece con uno dei suoi compagni di avventura anzi di sfida, che si concluderà sabato 15 febbraio 2025, quindi – vista l’ora – questa sera.

Sanremo 2025: Geppi Cucciari irriverente sul palco del Festival

La quarta Serata di Sanremo 2025 si è aperta con Roberto Benigni, ospite inatteso persino per Carlo Conti. L’attore è salito sul palco dell’Ariston per la sesta volta nella sua carriera ma per la prima volta nei Festival di Conti che, proprio per questo, ha rivelato di essere molto felice e di aver realizzato un suo sogno. Benigni ha annunciato l’arrivo del suo nuovo show, Il Sogno, in arrivo il 19 marzo 2025 su Rai1.

Salutato Benigni è stato il momento di Geppi Cucciari, co-conduttrice di questa serata. La sagace conduttrice di Splendida Cornice non ha tenuto a freno le sue battute di spirito e ha più volte sbeffeggiato Conti per la sua mania del controllo, soprattutto dei tempi tecnici. Geppi ha fatto sorridere il direttore artistico ma anche il pubblico ironizzando sul lato pignolo del matador del 75° Festival della Canzone Italiana. L’ironia della Cucciari ha toccato pure le polemiche sorte durante queste serate, soprattutto in sede di conferenza stampa, alleggerendo un festival sino a ora molto classico e ingessato. Solo lei e la Follesa, almeno per il momento, hanno smorzato i toni al limite del rigoroso.

Mahmood, altro co-conduttore di oggi, si è invece esibito in un medley di suoi successi, compresa Tuta Gold presentata a Sanremo 2024, ma ha incespicato più volte durante la presentazione degli artisti in gara, risultando impacciato. Non ha avuto certo vita facile vicino a Geppi Cucciari, ben più esperta di lui in questo ruolo che il cantante ricopre per la prima volta.

Sanremo 2025: la serata delle cover da momenti top a momenti down… molto down

La quarta serata del Festival è quella delle cover e dei duetti. Quest’anno agli artisti è stato permesso di duettare tra di loro e Achille Lauro con Elodie, Francesca Michielin con Rkomi e Noemi con Tony Effe hanno colto questa occasione.

Non tutti i duetti sono riusciti e sul web, sin da subito, si è scatenata una certa polemica. A noi è sembrato che non tutte le scelte delle cover da parte degli artisti siano state azzeccate. Sebbene accompagnati da ospiti d’eccellenza, non tutti i 29 Big si sono distinti, nemmeno Giorgia, che non eccelle nell’attacco di una difficilissima Skyfall di Adele. Tony Effe non convince cantando Califano con Noemi e nemmeno Cristicchi con Amara ne La Cura di Battiato. Spledida, almeno a nostro avviso, l’interpretazione dei Coma_Cose ma anche quelle di Achille Lauro ed Elodie e di Bresh con Cristiano De André, ripetuta due volte e mezzo, per via di problemi tecnici che sembrano non voler abbandonare questo festival.

Menzione speciale – ci è piaciuto tantissimo – per Lucio Corsi. Un momento di spettacolo diverso e cover – Nel Blu dipinto di blu - più che mai azzeccata, che ha strappato qualche lacrimuccia a molti di noi nostalgici e profondamente toccati dal significato di questo duetto.

Alla fine della serata sono arrivati Paolo Kessisoglu e la figlia per cantare un brano da loro scritto e dedicato al delicato rapporto odierno tra genitori e figli.

Sanremo 2025: Giorgia e Annalisa vincono la serata dei duetti e delle cover

La quarta serata di Sanremo 2025 si è appena conclusa con la vittoria di Giorgia e Annalisa, che hanno portato sul palco Skyfall di Adele. Le due cantanti sono indubbiamente bravissime ma ribadiamo che non ci hanno particolarmente colpito. Le due hanno trionfato su Lucio Corsi e Topo Gigio ed ecco la top ten:

Giorgia con Annalisa, Skyfall Lucio Corsi con Topo Gigio, Nel blu dipinto di blu Fedez Con Marco Masini, Bella stronza Olly Con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band, Il pescatore Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino, L’anno che verrà Irama con Arisa, Say Something Rocco Hunt con Clementino, Yes I know my way Elodie e Achille Lauro, A mano a mano e Folle città Clara con Il Volo, The sound of silence The Kolors con Sal Da Vinci, Rossetto e caffè

