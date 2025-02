Sanremo 2025: Geppi Cucciari e Mahmood accompagnano Conti nella quarta serata, quella delle cover e dei duetti

Anticipazioni TV

Questa sera, 14 febbraio 2025, appuntamento con la quarta serata di Sanremo 2025. Oggi i 29 artisti in gara si esibiranno con le cover e in duetto. Scopriamo insieme cosa succederà e in che ordine avverranno le performance ma soprattutto che ospiti ci saranno sul palco del 75° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2025 è arrivato alla sua quarta serata, quella delle cover e dei duetti. Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025, sul palco dell’Ariston i 29 Big in gara canteranno in compagnia dei loro ospiti e dei loro compagni di viaggio, in un appuntamento che ci farà ascoltare brani diversi da quelli in gara. Saranno tante le sorprese che vedremo oggi, a partire da un ospite speciale annunciato in conferenza stampa stamattina, che ha reso Conti molto felice. Ma scopriamo nei dettagli cosa succederà.

Sanremo 2025: la quarta sera del Festival è dedicata alle cover e ai duetti

Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025, appuntamento con la quarta serata di Sanremo 2025. È arrivato il giorno delle cover e dei duetti. I 29 Big del Festival si esibiranno di nuovo tutti insieme come accaduto nella prima serata del Festival. Stavolta però non si esibiranno con il brano con cui sono in gara ma con una cover e con un compagno accanto sul palco. Quest’anno c’è una grande novità. Gli artisti possono duettare tra loro e questa possibilità è stata colta da 6 concorrenti in sfida. Siamo molto curiosi del risultato di questa scelta. Ecco quali sono i duetti che vedremo oggi:

Achille Lauro e Elodie - A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè, un loro tributo a Roma

- A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè, un loro tributo a Roma Bresh con Cristiano De André - Creuza de mä di Fabrizio De André

- Creuza de mä di Fabrizio De André Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino - L'anno che verrà di Lucio Dalla

e - L'anno che verrà di Lucio Dalla Clara con Il Volo - The sound of silence di Simon & Garfunkel

- The sound of silence di Simon & Garfunkel Coma_Cose con Johnson Righeira - L'estate sta finendo dei Righeira

- L'estate sta finendo dei Righeira Fedez con Marco Masini - Bella stronza di Marco Masini

- Bella stronza di Marco Masini Francesca Michielin e Rkomi - La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini

- La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini Francesco Gabbani con Tricarico - Io sono Francesco di Tricarico

- Io sono Francesco di Tricarico Gaia con Toquinho - La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni

- La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni Giorgia con Annalisa - Skyfall di Adele

- Skyfall di Adele Irama con Arisa - Say something degli A Great Big World con Christina Aguilera

- Say something degli A Great Big World con Christina Aguilera Joan Thiele con Frah Quintale - Che cosa c'è di Gino Paoli

- Che cosa c'è di Gino Paoli Lucio Corsi con Topo Gigio - Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno

- Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno Marcella Bella con i Twin Violins - L'emozione non ha voce di Adriano Celentano

- L'emozione non ha voce di Adriano Celentano Massimo Ranieri con i Neri per caso - Quando di Pino Daniele

- Quando di Pino Daniele Modà con Francesco Renga - Angelo di Francesco Renga

- Angelo di Francesco Renga Noemi e Tony Effe - Tutto il resto è noia di Franco Califano

- Tutto il resto è noia di Franco Califano Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band - Il pescatore di Fabrizio De André

- Il pescatore di Fabrizio De André Rocco Hunt con Clementino - Yes I know my way di Pino Daniele

- Yes I know my way di Pino Daniele Rose Villain con Chiello - Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti

- Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti Sarah Toscano con gli Ofenbach - Overdrive degli Ofenbach con Norma Jean Martine

- Overdrive degli Ofenbach con Norma Jean Martine Serena Brancale con Alessandra Amoroso - If I ain’t got you di Alicia Keys

- If I ain’t got you di Alicia Keys Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa - Amor de mi vida dei Sottotono e Aspettando il sole di Neffa

con - Amor de mi vida dei Sottotono e Aspettando il sole di Neffa Simone Cristicchi con Amara - La cura di Franco Battiato

- La cura di Franco Battiato The Kolors con Sal Da Vinci - Rossetto e caffè di Sal Da Vinci

Leggi anche Sanremo 2025: Questa sera è la serata dei duetti ma quali sono quelli indimenticabili nella storia del Festival? Scopriamoli

Sanremo 2025: Roberto Benigni super ospite inatteso

Questa sera Carlo Conti sarà affiancato da grandi artisti. Si parte dai suoi co-conduttori Mahmood e Geppi Cucciari a Paolo Kessisoglu, annunciato sin dall’inizio del Festival, che si esibirà con sua figlia Lunita in un siparietto che racconterà la differenza generazionale e le difficoltà di comunicazione tra genitori e figli.

In conferenza stampa è arrivata la grande notizia, che ha reso Carlo Conti felicissimo e molto emozionato, della presenza di Roberto Benigni sul palco dell’Ariston. L’attore aprirà la serata con la sua performance e con un annuncio molto speciale per tutti gli spettatori. La sua partecipazione al Festival è inattesa tanto per noi quanto per Conti che, in conferenza stampa, ha rivelato di aver invitato l’artista anche nei suoi precedenti Festival e di aver ricevuto solo per questo il suo sì.

Sanremo 2025: Ecco l’ordine di uscita della serata di oggi

Stasera si esibiranno tutti e 29 gli artisti in gara ma, come abbiamo detto, non canteranno i brani con cui sono in gara ma saranno impegnati con le cover, in compagnia di un proprio collega – alcuni di loro con un artista in sfida con loro. Ecco l’ordine delle performance della quarta serata di Sanremo 2025:

Rose Villain con Chiello, Fiori di rosa e fiori di pesco Modà con Francesco Renga, Angelo Clara con Il Volo, The sound of silence Noemi e Tony Effe, Tutto il resto è noia Francesca Michielin e Rkomi, La nuova stella di Broadway Lucio Corsi con Topo Gigio, Nel blu dipinto di blu Serena Brancale con Alessandra Amoroso, If I ain’t got you Irama con Arisa, Say Something Gaia con Toquihno, La voglia e la pazzia The Kolors con Sal Da Vinci, Rossetto e caffè Marcella Bella con Twin Violins, L’emozione non ha voce Rocco Hunt con Clementino, Yes I know my way Francesco Gabbani con Tricarico, Io sono Francesco Giorgia con Annalisa, Skyfall Simone Cristicchi con Amara, La cura Sarah Toscano con Ofenbach, Overdrive Coma_Cose con Johnson Righeira, L’estate sta finendo Joan Thiele con Frah Quintale, Che cosa c’è Olly Con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band, Il pescatore Elodie e Achille Lauro, A mano a mano e Folle città Massimo Ranieri con Neri Per Caso, Quando Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga, Un tempo piccolo Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino, L’anno che verrà Fedez Con Marco Masini, Bella stronza Bresh con Cristiano De André, Crêuza de mä Shablo Ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa, Amor de mi vida e Aspettando il sole

Scopri qui tutte le news sul Festival di Sanremo.