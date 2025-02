Sanremo 2025: Ecco com'è andata la Prima Serata del Festival tra errori della diretta e messaggi commoventi

Anticipazioni TV

Sanremo 2025 è iniziato e la prima serata è finita. Com'è andata? Cosa è successo durante l'esordio del 75° Festival della Canzone Italiana? Scopriamolo insieme.

La prima serata di Sanremo 2025 si è appena conclusa e possiamo fare i primi commenti su questo 75° Festival di Sanremo. Ci è piaciuta la serata? Cosa è successo durante la lunga diretta su Rai1? Vediamolo insieme e scopriamo i momenti in e out di questo primo appuntamento con la festa della musica e dello spettacolo italiano.

Sanremo 2025: Carlo Conti matador tradizionale ed emozionante

Le nostre previsioni non sono state disattese. Il 75° Festival di Sanremo sta rispettando la tradizione e nella prima serata di Sanremo 2025 Carlo Conti si è dimostrato un perfetto padrone di casa, capace di gestire tutta la serata, senza grandi intoppi… tranne uno, proprio in apertura, quando l’audio è scomparso e i telespettatori a casa non hanno potuto sentire parte del discorso di apertura del direttore artistico. Senza fare una piega – e molto probabilmente nemmeno avvertito del fatto se non durante il primo stacco pubblicitario e con il danno ormai fatto – Conti ha proseguito e ha subito accolto sul palco Gerry Scotti, frizzante, brioso e felice, come ha dichiarato di essere nelle interviste pre-festival.

Ai due conduttori si è aggiunta un’Antonella Clerici in grande spolvero, anzi in grande sbrilluccichio. Le sue mise hanno sicuramente fatto brillare l’Ariston e hanno strizzato gli occhi a una giovane Liza Minelli. I tre amici si sono dati manforte durante tutta la serata, con momenti di scherzo ma anche di emozione, come quando tutti insieme hanno ricordato Fabrizio Frizzi. Lacrimucce e grande affetto accompagnate dalla canzone di Toy Story, Un Amico in Me, cantata Frizzi, doppiatore di Woody.

La conduzione dei tre padroni di casa di questa sera è stata impeccabile, senza sbavature e soprattutto scolasticamente rispettosa dei tempi tecnici, promessa che Conti aveva fatto durante le conferenze stampa e che ha rispettato alla lettera.

Sanremo 2025: I cantanti rompono il ghiaccio… ma si sghiacceranno nelle prossime serate?

Sappiamo che la prima serata del Festival è sempre quella più difficile, almeno per quanto riguarda l’emozione. Durante il primo appuntamento si rompe il ghiaccio e sicuramente alcuni degli artisti in gara nelle prossime serate dimostreranno un po’ più di verve. Sul palco, questa sera (11 febbraio 2025), si sono esibiti tutti i 29 big in gara ed è per questo che la “puntata” è stata così lunga.

Scolastici i conduttori e scolastici pure i cantanti, con pochi guizzi anche nei look. Ci aspettavamo più estrosità ma forse avremmo dovuto immaginarci che in un festival, che sembra non aver voluto un’anima rock per seguire un rigore classico che può piacere o no, potessero esserci queste scelte di stile. Sicuramente l’emozione è passata grazie ai testi e alla potenza delle voci dei concorrenti. Cristicchi e Giorgia in primis. Il primo ha commosso la seconda ha fatto tremare l’Ariston con la sua voce. Chi ha invece ha fatto ballare il pubblico sono stati sicuramente i Coma_Cose e Gaia. Menzione speciale per Marcella Bella, che ha sfoderato un girl power potente con il suo Forte Tosta, Indipendente. Pelle come diamante, non mi fa male niente.

Lucio Corsi ha proposto un'esibizione di altri tempi, stravagante ed esuberante, che ci ha fatto pensare – sino all’ultimo – che prima o poi avrebbe gridato “Il Triangolo no, non l’avevo considerato!”.

Sanremo 2025: Jovanotti, Noa insieme a Mira Awad e Papa Francesco emozionano il Festival

Grande emozione per l’esibizione, in duetto, di Noa e Mira Awad, che hanno cantato Imagine in palestinese e in israeliano, le loro lingue madri, e hanno lanciato un messaggio di pace, che passa anche attraverso il Festival. A loro si è unito anche Papa Francesco che, a sorpresa per tutti gli spettatori, ha mandato un messaggio video a Carlo Conti e a tutti gli spettatori, invitando a cessare i conflitti e a ritrovare l’armonia tra i popoli.

Frizzante invece Jovanotti che con il suo Ombelico del Mondo ha fatto ballare da Via Matteotti (la strada su cui sorge l’Ariston) sino al palco, tutto il pubblico di Sanremo, sanremesi e telespettatori. L’artista si è esibito in un medley di suoi successi e ha poi presentato la sua nuova hit, in previsione del suo prossimo tour.

Domani, anzi oggi vista l’ora, oggi ci aspetta la seconda serata di Sanremo 2025 e vedremo se sarà più briosa o no della prima. Di sicuro sarà più breve, visto che non si esibiranno tutti il 29 cantanti in gara ma circa la metà di loro. Comincerà però la gara delle Nuove Proposte, che aspettiamo con grande curiosità.

