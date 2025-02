Sanremo 2025: Cosa aspettarci mentre aspettiamo il 75° Festival della Canzone Italiana

Anticipazioni TV

Cosa succederà nel 75° Festival di Sanremo? Che novità ci sono e cosa è previsto nella nuova edizione condotta da Carlo Conti, al suo quarto Festival? Scopriamolo insieme.

Cosa ci dobbiamo aspettare da Sanremo 2025? A meno un giorno dall’inizio del 75º Festival di Sanremo cominciamo a fare dei pronostici su quello che sarà questo nuovo Festival, nuovo perché il 2025 è un nuovo anno e nuovo perché arriva un altro direttore artistico dopo 5 anni di conduzione di Amadeus.

Sanremo 2025: ritorno alla tradizione per Carlo Conti

Il Festival di Carlo Conti sarà sicuramente un festival in cui tornerà la tradizione e che non farà a gara con gli ascolti delle precedenti edizioni. In conferenza stampa, Conti ha fatto un plauso al suo collega Amadeus per il grande lavoro svolto nei suoi 5 anni, compreso il suo Festival indimenticabile con l’Ariston vuoto. Sarà però anche un festival del Made in Italy e della nostalgia. Sì perché i cantanti in gara rappresentano la nostra Italia e alcuni lo fanno da anni. Da Marcella Bella a Sarah Toscano, da big mostri sacri della nostra musica alle nuove leve che nonostante la giovane età, non hanno paura del confronto con i campioni e se lo possono pure permettere.

Ci dobbiamo aspettare un Festival non breve. Come rivelato da Conti, le serate dureranno oltre mezzanotte. La prima e la serata cover sfioreranno l’1.10 mentre quella delle cover potrà durare sino all’1.20. La finale si avvicinerà all’1.40.

Sanremo 2025: Nuove proposte tutte da scoprire

A Sanremo 2025 torneranno anche le nuove proposte. I vincitori di Sanremo Giovani, eletti in prima serata su Rai1 durante il programma Sarà Sanremo – una piccola anticipazione di quello che sarà il Festival della Canzone Italiana che parte domani, 11 febbraio 2025, - saliranno sul palco dell’Ariston e si faranno conoscere al grande pubblico televisivo. Alcuni di loro hanno partecipato a talent musicali che li hanno già abituati al mondo della TV mentre altri hanno cominciato a farsi conoscere tramite TikTok. I giovani si esibiranno, per la prima volta, durante la seconda seconda serata mentre il vincitore sarà eletto giovedì 13 febbraio 2025. Ma vediamo insieme come saranno divise le serate.

Leggi anche Sanremo 2025, ecco i titoli delle 30 canzoni in gara e vincitori delle Nuove Proposte

Sanremo 2025: ecco il programma serata per serata

Scopriamo insieme quale sarà il programma delle serate di Sanremo 2025:

Nella prima serata del Festival si esibiranno i 29 cantanti della categoria Big o campioni . Le esibizioni verranno votate dalla Giuria Sala Stampa, TV e Web. Ad accompagnare Carlo Conti durante la serata inaugurale ci saranno Gerry Scotti e Antonella Clerici , amici di lunga data di Conti e pronti ad accompagnarlo in questa sua quarta edizione. Il super ospite sarà Noa che canterà Imagine in duetto con Mira Awad . Sul palco di Piazza Colombo invece si esibirà Raf ;

del Festival della o . Le esibizioni verranno votate dalla Giuria Sala Stampa, TV e Web. Ad durante la serata inaugurale ci saranno e , amici di lunga data di Conti e pronti ad accompagnarlo in questa sua quarta edizione. Il sarà che canterà Imagine in . Sul invece si esibirà ; Nella seconda serata del Festival si esibirà circa la metà dei Big e si aprirà il televoto . Le votazioni verranno affidate per il 50% alla Giuria delle Radio e per l’altro 50% al televoto. Durante la serata saliranno sul palco tutti e 4 gli artisti delle nuove proposte . Si sfideranno a coppie e i vincitori dello scontro – scelti da Televoto per il 34%, dalle Radio per il 33% e dalla Stampa per il 33% - passeranno alla finale nella terza serata. Conti sarà affiancato da Bianca Balti , Cristiano Malgioglio e Nino Frassica . L’ospite della serata sarà Damiano David ma anche il cast del nuovo film di Paolo Genovese , Follemente . Saranno presenti Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. Ci saranno anche i protagonisti del film TV , Champagne , dedicato a Peppino di Capri, in arrivo la settimana successiva al festival. E si parlerà ancora di TV con il cast di Belcanto , la nuova serie evento in arrivo su Rai1 il 24 febbraio 2025. In Piazza Colombo si esibirà Big Mama ;

del Festival si esibirà circa la e . Le votazioni verranno affidate per il 50% alla Giuria delle Radio e per l’altro 50% al televoto. Durante la serata saliranno sul palco . Si e i vincitori dello scontro – scelti da Televoto per il 34%, dalle Radio per il 33% e dalla Stampa per il 33% - passeranno alla finale nella terza serata. da , e . della serata sarà ma anche il di , . Saranno presenti Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. Ci saranno anche i , , dedicato a Peppino di Capri, in arrivo la settimana successiva al festival. E si parlerà ancora di TV con il di , la nuova serie evento in arrivo su Rai1 il 24 febbraio 2025. si esibirà ; Nella terza serata si esibiranno i Big assenti nella serata precedente e saranno votati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio. Carlo Conti sarà seguito da tre donne alla conduzione , ovvero Miriam Leone , in arrivo su Rai1 con la serie Miss Fallaci , Elettra Lamborghini e Katia Follesa . Sarà la serata dei Duran Duran , ospiti internazionali di Sanremo 2025 . Tra gli ospiti ci saranno i ragazzi di Mare Fuori 5 , in arrivo a marzo 2025 su Rai2. A Iva Zanicchi verrà consegnato il premio alla carriera mentre in Piazza Colombo si esibirà Ermal Meta . Verrà inoltre incoronato il vincitore delle Nuove Proposte , che verrà deciso dal Televoto per il 34%, dalle Radio per il 33% e dalla Sala Stampa per il 33%.

si esibiranno i e saranno votati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio. Carlo Conti sarà seguito da , ovvero , con la serie , e . Sarà la , . Tra gli ci saranno , in arrivo a marzo 2025 su Rai2. A verrà consegnato il mentre si esibirà . Verrà inoltre incoronato il , che verrà deciso dal Televoto per il 34%, dalle Radio per il 33% e dalla Sala Stampa per il 33%. La quarta serata sarà quella dei duetti e delle cover . Si esibiranno tutti e 29 i big e porteranno sul palco dell’Ariston un brano del passato , accompagnati da un ospite . La novità di questa edizione è che i cantanti in gara possono duettare tra loro. La classifica che verrà stilata dai voti del Televoto (34%), delle Radio (33%) e della Sala stampa (33%) non influirà sul voto complessivo . Sarà però celebrato un brano vincitore della serata. A condurre con Conti ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari . Ospite della serata sarà Paolo Kessisoglu con sua figlia , per parlare di alcuni temi molto attuali ovvero lo scarto generazionale tra padri e figli sempre più chiusi in se stessi.

sarà quella dei . Si e porteranno sul palco dell’Ariston un , accompagnati da . La è che i cantanti in gara possono duettare tra loro. La classifica che verrà stilata dai voti del Televoto (34%), delle Radio (33%) e della Sala stampa (33%) . Sarà però celebrato un brano vincitore della serata. ci saranno e . della serata sarà , per parlare di alcuni temi molto attuali ovvero lo scarto generazionale tra padri e figli sempre più chiusi in se stessi. Nella quinta serata verranno riascoltate tutte e 29 le canzoni in gara e saranno giudicate tramite il Televoto per il 34%, le Radio 33% e la Stampa 33%. Il risultato di questa votazione verrà sommato a quello delle prime tre serate e verrà stilata una classifica in cui verranno mostrate, in ordine di punteggio, le posizioni dei cantanti dal 6° posto al 29° mentre i primi 5 verranno nominati in modo casuale e saranno poi giudicati tramite un’altra votazione, fatta con la stessa modalità. Accanto a Carlo Conti ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan mentre tra gli ospiti ci saranno Vanessa Scalera ed Edoardo Bove. Durante la serata verrà consegnato il premio alla carriera ad Antonello Venditti. A tarda notte verrà poi eletto il vincitore del 75° Festival di Sanremo.

Scopri qui tutte le news sul Festival di Sanremo.