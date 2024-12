Sarà Sanremo: Stasera in prima serata su Rai1 arrivano la Sfida Finale di Sanremo Giovani e i 30 Big del prossimo Festival

Anticipazioni TV

Sarà una prima serata tutta da scoprire, quella che ci aspetta questa sera, mercoledì 18 dicembre 2024, su Rai1. Va in onda Sarà Sanremo, la sfida finale dell'avvincente gara di Sanremo Giovani, a cui parteciperanno, in veste di ospiti speciali, anche i 30 Big selezionati per il 75° Festival della Canzone Italiana.

Quella di oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, sarà una serata da non perdere. Stasera andrà in onda Sarà Sanremo e, come dice il titolo, ci porterà a scoprire come sarà il prossimo 75° Festival di Sanremo, che partirà l’11 febbraio 2025.

Sarà Sanremo sarà una vetrina per presentare i 30 Big del Festival ma anche per decretare il vincitore di Sanremo Giovani 2024 e per scegliere chi saranno i quattro giovani che parteciperanno al 75° Festival della Canzone Italiana, tre selezionati da Sanremo Giovani e uno da Area Sanremo. A condurre la serata saranno Carlo Conti, nuovo direttore artistico del nostro amato Festival e Alessandro Cattelan, che ha seguito le giovani promesse della musica per ben cinque serratissime puntate.

Ma la serata non si fermerà qui! Sì perché oltre alla sfida delle Giovani Nuove Proposte, ci saranno anche i 30 Big che si sfideranno dall’11 al 15 febbraio 2025 sul palco dell’Ariston.

Sarà Sanremo: su Rai1, in prima serata, la sfida finale di Sanremo Giovani e una serata in musica

Dopo un viaggio cominciato a ottobre, con la selezione di 46 artisti tra i 564 iscritti, e le cinque puntate serratissime e senza esclusione di duelli e di eliminazioni, andate in onda dallo scorso 12 novembre 2024 su Rai2, si conclude oggi, 18 dicembre 2024, Sanremo Giovani 2024, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Scopriremo quindi stasera chi saranno i 3 giovani che verranno ammessi nella Categoria Giovani Proposte al 75° Festival Di Sanremo, in onda su Rai1 dall’11 al 15 febbraio 2025, con Carlo Conti alla sua guida. A loro si aggiungerà un quarto nome, ovvero il vincitore di Area Sanremo.

I sei cantanti in gara, appartenenti al Contest Sanremo Giovani e i due dell’Area Sanremo, si contenderanno i quattro posti, in totale e ambitissimi, sul Palco dell’Ariston, e lo faranno durante una serata dedicata alla musica, in cui ci saranno anche i 30 Big in gara a febbraio 2025.

Alla conduzione della particolare e spettacolare serata ci saranno Conti e Cattelan, che a guidato in solitaria, le cinque puntate precedenti, su Rai2. A giudicare i cantanti sarà una commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo - Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Anche la finale sarà trasmessa in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli, oltre che su RaiPlay.

Sarà Sanremo: ecco chi sono gli 8 artisti in gara stasera

Scopriamo o rivediamo insieme chi saranno gli otto artisti protagonisti della sfida di stasera a Sarà Sanremo:

Dal Contest Sanremo Giovani:

Angelica Bove con La nostra malinconia;

con La nostra malinconia; Alex Wyse con Rockstar;

con Rockstar; Mew con Oh my God;

con Oh my God; Selmi con Forse per sempre;

con Forse per sempre; Settembre con Vertebre;

con Vertebre; Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.

Da Area Sanremo:

Etra con Lo spazio tra le dita;

con Lo spazio tra le dita; Maria Tomba con Goodbye (Voglio Good vibes)

I ragazzi che si aggiudicheranno i 4 posti al 75° Festival della Canzone Italiana, si presenteranno all’Ariston come Nuove Proposte 2025 e con il brano che verrà cantato oggi.

Sarà Sanremo: i 30 Big sveleranno ufficialmente i loro brani del Festival

Alla serata parteciperanno i 30 Big selezionati da Carlo Conti per il 75° Festival di Sanremo. Tutti gli artisti sveleranno ufficialmente i brani che porteranno sul Palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio 2025.

Ricordiamo chi sono i concorrenti Big del prossimo Festival:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose VIllain

Brunori SAS

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan THiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Sarà Sanremo ci aspetta stasera in prima serata su Rai1.