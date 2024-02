Sanremo 2024, Terza Serata: Russell Crowe, Eros Ramazzotti, Edoardo Leo e Sabrina Ferilli tra gli ospiti di Stasera

Anticipazioni TV

Tanta musica ma anche anniversari importanti e nuove Fiction Rai in arrivo, con gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2024.

Tutto pronto per la terza serata di Sanremo 2024. Questa sera, giovedì 8 febbraio 2024, Amadeus sarà accompagnato dalla co-conduttrice Teresa Mannino ma sul palco dell’Ariston ci saranno ospiti nazionali e internazionali, attesissimi. È oggi il giorno in cui rivedremo Russell Crowe al Festival insieme alla sua band. Sarà però anche la serata degli anniversari e delle presentazioni delle nuove Fiction Rai. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di stasera:

Sanremo 2024: Russell Crowe torna al Festival con la sua band

La terza serata di Sanremo 2024 vedrà un nuovo ospite internazionale anzi superospite dell’Ariston. C’è grande attesa per lui, Massimo Decimo Meridio, il Gladiatore Russell Crowe. L’attore, amante della nostra Lambretta, sarà per la seconda volta sul palco del Teatro dei Fiori e lo farà in una veste in cui in cui non siamo abituati a vederlo ma che abbiamo già conosciuto a Sanremo 2001. L’artista si esibirà infatti insieme alla sua band, i 30 Odd Foot Of Grunts. L’attore è in uscita con tre nuovi Film al cinema nel 2024. Si tratta di Land of Bad, di Kraven - il Cacciatore e di Sleeping Dogs.

Questa sera sul palco dell'Ariston tornerà Gianni Morandi, compagno di viaggio di Amadeus lo scorso anno e suo affezionato supporter.

Sanremo 2024: Eros Ramazzotti festeggia i quarant’anni di Terra Promessa

Tra gli ospiti di stasera ci sarà anche Eros Ramazzotti. Sarà una serata molto speciale per il cantante romano che, oltre a esibirsi sul palco, festeggerà con tutto il pubblico di Sanremo 2024 i quarant’anni di Terra Promessa. Il brano, uscito nel 1984, ha permesso all’artista di trionfare al Festival nella sezione Nuove Proposte.

Ramazzotti ha partecipato altre due volte al Festival di Sanremo. Nel 1985 si presenta tra i Big di Sanremo ’85 con Una Storia importante. Il brano non ottiene lo stesso successo del precedente, almeno non sul palco. Si classifica sesto ma nelle radio e discograficamente, diventa presto un successo. Il 1986 è invece l’anno del trionfo. Ramazzotti vince Sanremo 1986 con il brano Adesso Tu.

Sanremo 2024: Sabrina Ferilli presenta la sua Gloria

Sul palco questa sera ci sarà anche Sabrina Ferilli. L’attrice sarà ospite della terza serata di Sanremo 2024 per presentare il suo nuovo lavoro. La vedremo infatti protagonista della Fiction Gloria, che sarà trasmessa in prima serata su Rai1 il 19, 26 e 27 febbraio 2024. La Ferrilli interpreta Gloria Grandi, una diva del cinema che ormai recita solo in serie TV. Gloria vuole però tornare alla ribalta e riconquistare il suo posto sul grande schermo. Dovrà lottare moltissimo per riuscire a ottenere ciò che vuole ma potrà contare sull’appoggio della sua fedele assistente Iole e sul suo ex marito, ancora innamorato di lei.

Sul palco della terza serata di Sanremo 2024 ci saranno anche Stefano Massini e Paolo Jannacci, che dedicheranno una canzone alle morti sul lavoro.

Sanremo 2024: Edoardo Leo ospite per presentare la sua nuova Fiction, Il Clandestino

Ospite della terza serata di Sanremo 2024, annunciato nella giornata di mercoledì 7, Edoardo Leo. L'attore presenterà la sua nuova Fiction intitolata Il Clandestino. La serie tv, di sei puntate, andrà in onda dall’8 aprile prossimo. Leo interpreta Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell’antiterrorismo, che ha lasciato la polizia in seguito a un violento attentato, in cui è morta la sua donna. Dopo essersi trasferito a Milano, comincia a lavorare come buttafuori nelle discoteche. Il muro dell’indifferenza – l’unico mezzo che trova per anestetizzare il suo dolore – viene abbattuto quando conosce Palitha, una ragazza cingalese intraprendente e fuori dalle righe, che lo porta a creare un’agenzia investigativa. Travaglia comincia a pensare di aver ritrovato la sua strada e si mette al servizio degli ultimi, tanto da guadagnarsi un titolo: quello de “Il Clandestino”.

Sanremo 2024: Bresh e Paola e Chiara ospiti in collegamento

Gli artisti-ospiti che si esibiranno stasera sulla Nave di Sanremo e sul palco di Piazza Colombo saranno: Bresh e Paola e Chiara.

Il rapper Bresh sarà sulla Nave Costa e farà ballare tutti i suoi fans mentre Paola e Chiara, già protagoniste e conduttrici del Prima Festival, faranno scatenare Piazza Colombo con i loro brani, uno tra questi Furore, presentato a Sanremo 2023 e classificatosi al diciassettesimo posto in classifica. Durante Sanremo Giovani 2023 le due cantanti hanno presentato il loro nuovo singolo, Solo Mai, uscito il 22 dicembre dello scorso anno.

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.