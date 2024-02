Sanremo 2024: John Travolta, Giovanni Allevi e Leo Gassmann tra gli ospiti della Seconda Serata del Festival

Anticipazioni TV

Sanremo 2024 comincia con gli ospiti internazionali. Stasera, sul palco dell'Ariston, arriva John Travolta. Con lui ci saranno Giovanni Allevi e Leo Gassmann ma anche altri protagonisti della TV italiana. Scopriamo insieme chi saranno.

La seconda serata di Sanremo 2024 sarà ricchissima di ospiti. Con l’esibizione di solo quindici dei trenta cantanti in gara, ci sarà più spazio per artisti nazionali e internazionali, che saliranno sul palco dell’Ariston. Tanti i nomi ma soprattutto grandi. Tra questi il super ospite John Travolta. Ma vediamo insieme chi accompagnerà Amadeus e Giorgia nel secondo appuntamento con il 74° Festival di Sanremo.

Sanremo 2024: arriva il primo ospite internazionale, John Travolta

Sarà una notte lunga ma non buia e tempestosa quella di stasera, mercoledì 7 febbraio 2024. La seconda serata di Sanremo 2024 accoglierà il primo degli ospiti internazionali anzi dei superospiti del 74° Festival della Canzone Italiana. Sul palco dell’Ariston salirà John Travolta. La star di Hollywood, con la passione per l’aviazione, è anche un cantante e un ballerino. Nel 1978, grazie a queste doti, ha conquistato la nomination per il Premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione ne La febbre del sabato sera. Ed è proprio questo film la “causa” del suo arrivo a Sanremo. Amadeus, in un’intervista di qualche tempo fa, ha rivelato che proprio Travolta e la visione di questo film, gli hanno fatto capire cosa volesse fare “da grande”. Sarà quindi una ghiotta occasione sia per gli spettatori che per lo stesso conduttore.

L’attore di Pulp Fiction e di Senti Chi Parla, per citare solo due dei suoi grandi successi, sarà per la prima volta ospite del Festival di Sanremo.

Sanremo 2024: Giovanni Allevi torna in TV dopo la malattia

Tra gli ospiti che ci faranno compagnia stasera ci sarà anche Giovanni Allevi. Il musicista torna a esibirsi in TV e lo fa sul palco più importante d’Italia e della scena televisiva e musicale. Il compositore ha dovuto dire addio a concerti e tour, apparendo solo sui social, a causa di una grave malattia, il mieloma multiplo, che lo ha costretto a un ritiro dalle scene. Non è però mai mancato il suo contributo di speranza e di melodie dedicate al suo pubblico.

Per rimanere in tema artisti musicali, sul palco salirà anche la Nuova Orchesta Santa Balera, per celebrare i 70 anni di Romagna mia.

Sanremo 2024: Leo Gassmann presenta il suo Califano. Sul palco dell’Ariston anche il cast di Mare Fuori

Tra gli ospiti nazionali presenti nella seconda serata di Sanremo 2024, ci sarà Leo Gassmann. Il cantante torna sul palco di Sanremo in una nuova veste. Non più quella di concorrente in gara – a Sanremo 2023 si era presentato con il brano Terzo Cuore, arrivando diciottesimo – ma in quella d’attore. Alla sua prima esperienza sul set, Gassmann presenterà il Film TV Califano, dedicato alla vita e alla carriera di Franco Califano, da lui interpretato. Nota del film, che vedremo in prima serata su Rai1 l’11 febbraio 2024, è che l’artista ha cantato con la sua voce tutti i brani del Califfo scelti come colonna sonora.

Sul palco dell’Ariston, e qui si parla di un ritorno, arriverà anche il cast di Mare Fuori. I primi sei episodi della quarta stagione della serie TV Rai, sono già disponibili su Raiplay mentre arriveranno su Rai2, in chiaro, il 14 febbraio prossimo. I ragazzi faranno sicuramente il tifo per la loro collega Clara, che nella Fiction interpreta la ribelle Crazy J.

Sanremo 2024: Bob Sinclair e Rosa Chemical ospiti in collegamento

Nella seconda serata di Sanremo 2024 non mancheranno i collegamenti dalla Nave Costa e da Piazza Colombo. A farci ballare sulle onde del mare ci penserà il dj Bob Sinclair mentre da Piazza Colombo si collegherà Rosa Chemical, che torna a Sanremo – anche se non sul palco principale – dopo la sua partecipazione a Sanremo 2023, con il brano Made in Italy, classificatosi all’ottavo posto. Indimenticabile il suo siparietto sexy con Fedez, sempre nell’edizione del Festival del 2023.

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.