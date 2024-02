Sanremo 2024: Co-Conduttrice e Scaletta della Seconda Serata del 74esimo Festival

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella seconda serata di Sanremo 2024, in onda oggi, mercoledì 7 febbraio 2024. Ecco tutto sulla Co-conduttrice, sugli ospiti e sulla scaletta delle esibizioni.

Questa sera, mercoledì 7 febbraio 2024, nuovo appuntamento con il Festival. La seconda serata di Sanremo 2024, in onda su Rai1 alle 20.45 circa, ci propone una nuova lunga notte piena di musica e spettacolo. Amadeus tornerà sul palco dell’Ariston e stavolta sarà accompagnato da Giorgia. La cantante sarà co-conduttrice e ospite ma soprattutto festeggerà un traguardo molto importante della sua carriera.

Sanremo 2024: ecco cosa succederà nella seconda serata del Festival

Sarà una lunga notte anche stanotte. In gara, questa sera, ci saranno solo quindici cantanti, gli ultimi quindici - scusando la ripetizione - che si sono esibiti ieri sera, durante la prima serata di Sanremo 2024. Sarà quindi una scaletta musicale ridotta e lascerà quindi spazio ai tanti ospiti che ci faranno compagnia oggi. Ci saranno sicuramente sorprese sul palco, come successo ieri con Zlatan Ibrahimovic, non annunciato in conferenza stampa ma apparso in platea all’Ariston e protagonista di un piccolo ma divertente siparietto con Ama.

Oggi ci sarà sicuramente spazio per le celebrazioni di anniversari importanti ma sarà anche la serata dedicata alla TV e alle nuove uscite Rai. È inoltre previsto un momento dedicato alle Olimpiadi di Milano - Cortina 2026.

Sanremo 2024: Giorgia co-conduttrice della seconda serata del Festival

Questa sera Amadeus sarà accompagnato da una donna. Insieme a lui ci sarà Giorgia. La cantante tornerà sul palco in veste di co-conduttrice e non di partecipante. A Sanremo 2023 l’artista si è classificata al sesto posto con il brano intitolato Parole Dette Male, segnando la sua quinta partecipazione al Festival. Stasera Giorgia ci farà compagnia nella veste di spalla di Ama ma soprattutto festeggerà con tutto il pubblico, i trent’anni di E Poi, con cui conquistò la vittoria a Saremo 1995. Sarà una festa che ci riporterà nel passato e siamo sicuri che, come successo con Mengoni, anche per Giorgia ci sarà il momento medley.

Sanremo 2024: ecco chi sono gli ospiti della Seconda Serata del Festival

La seconda serata di Sanremo 2024 in onda oggi su Rai1, sarà una serata dedicata alla TV. Sul palco saliranno Leo Gassmann e il cast di Mare Fuori.

Gassmann sarà sul palco dell’Ariston per presentare il Film TV Califano, dedicato alla vita e alla carriera dell’artista interpretato dal giovane cantante, alla prima esperienza come attore. Il Film sarà trasmesso su Rai1 domenica 11 febbraio 2024.

Sul palco, come l’anno scorso, anche il cast di Mare Fuori. La Fiction TV è arrivata alla quarta stagione e i primi sei episodi sono già disponibili su Raiplay dal 1° febbraio 2024. Il 14 febbraio prossimo arriverà anche in chiaro su Rai2. I ragazzi, protagonisti di un vero e proprio successo televisivo quale si è rivelato Mare Fuori, presenteranno la loro nuova avventura e probabilmente si esibiranno, come già successo in passato, nella sigla della serie. Faranno però anche il tifo per la loro collega Clara – Crazy J – in gara a Sanremo 2024 e che si esibirà domani, giovedì 8 febbraio 2024?

Sulla Nave Costa Smeralda ci sarà invece il DJ internazionale Bob Sinclair mentre in Piazza Colombo si esibirà Rosa Chemical. Il cantante pare abbia promesso che quest’anno non si lascerà andare ad alcun bacio. Staremo a vedere!

In serata ci sarà anche un momento dedicato ai settant’anni di Romagna Mia. Per festeggiarli sul palco ci sarà l’Orchestra Santa Balera.

Sanremo 2024: la scaletta e l'ordine di uscita dei cantanti in gara

Scopriamo insieme l'ordine delle esibizioni di questa sera. Ricordiamo che nella seconda serata di Sanremo 2024 si esibiranno solo quindici cantanti e che saranno presentati dai concorrenti che oggi non canteranno.

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole presentato da Ghali

- Il cielo non ci vuole presentato da Ghali Renga Nek - Pazzo di te presentati da La Sad

- Pazzo di te presentati da La Sad Alfa - Vai! presentato da Mr.Rain

- Vai! presentato da Mr.Rain Dargen D'Amico - Onda alta presentato da Diodato

- Onda alta presentato da Diodato Il Volo - Capolavoro presentati da Rose Villain

- Capolavoro presentati da Rose Villain Gazzelle - Tutto qui presentato dai Bnkr44

- Tutto qui presentato dai Bnkr44 Emma - Apnea presentata dai Santi Francesi

- Apnea presentata dai Santi Francesi Mahmood - Tuta gold presentato da Alessandra Amoroso

- Tuta gold presentato da Alessandra Amoroso BigMama - La rabbia non ti basta presentata da Il Tre

- La rabbia non ti basta presentata da Il Tre The Kolors - Un ragazzo una ragazza presentati da Angelina Mango

- Un ragazzo una ragazza presentati da Angelina Mango Geolier - I p' me, tu p' te presentato da Fiorella Mannoia

- I p' me, tu p' te presentato da Fiorella Mannoia Loredana Berté - Pazza presentata da Sangiovanni

- Pazza presentata da Sangiovanni Annalisa - Sinceramente presentata da Maninni

- Sinceramente presentata da Maninni Irama - Tu no presentato dai Ricchi e Poveri

- Tu no presentato dai Ricchi e Poveri Clara - Diamanti grezzi presentata dai Negramaro

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.