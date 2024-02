Sanremo 2024: Edoardo Leo sul palco del Festival per presentare Il Clandestino, la nuova Fiction in arrivo su Rai1

Anticipazioni TV

Edoardo Leo sarà ospite della terza serata di Sanremo e presenterà la nuova Fiction, Il Clandestino, in onda su Rai1 in primavera.

Sanremo è il palcoscenico della musica ma anche una vetrina per le grandi novità in arrivo in TV. Questa sera, giovedì 8 febbraio 2024, nella terza serata del Festival, sul palco dell’Ariston arriverà Edoardo Leo, prossimo protagonista delle prime serate di Rai1, con Il Clandestino.

Sanremo 2024: Edoardo Leo sul palco dell’Ariston per presentare la sua nuova Fiction

Quale miglior palcoscenico per presentare un nuovo lavoro, se non quello del Festival della Canzone Italia? Nella terza serata di Sanremo 2024, oltre a Sabrina Ferilli, che presenterà la Fiction Gloria - in onda il 19, 26 e 27 febbraio 2024, sarà ospite anche Edoardo Leo.

L’attore sarà protagonista delle prime serate di Rai1 in primavera. Dall’8 aprile 2024 è per sei puntate, andrà in onda la fiction Il Clandestino. Leo interpreta Luca Travaglia un ex ispettore capo dell’antiterrorismo, ritiratosi dopo un tremendo attentato, in cui è morta la sua donna. Sconvolto da quanto successo decide di trasferirsi a Milano e comincia a lavorare come buttafuori nelle discoteche ma soprattutto cerca di dimenticare il dolore con l’alcol. La sua vita non è più la stessa e ha innalzato un muro con tutti. Le cose cambiano quando incontra Palitha, che lo trascina in un nuovo progetto. Lo convince ad aprire un’agenzia investigativa e questa attività lo porterà a scoprire i mille volti di Milano, le mille anime che compongono la città. Travaglia si metterà a servizio degli ultimi, ovvero di quelli che la città non vuole neanche vedere e che i primi, a causa della loro posizione, non possono aiutare alla luce del sole.

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.