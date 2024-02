Sanremo 2024: ecco tutto quello che è successo nella Prima Serata del Festival

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa è successo nella prima serata del Festival, in onda martedì 6 febbraio 2024. Tra ospiti inattesi, Fiorello pronto a "traslocare" e salvato in corner dall'AI.

Sanremo 2024 è cominciato e la prima serata andata in onda ieri sera, martedì 6 febbraio 2024, ha rispettato tutte le regole dello spettacolo, sorprese e ospiti inaspettati compresi. È stata una serata liscia, omogenea e molto garbata. Marco Mengoni, nel ruolo di padrone di casa insieme ad Amadeus, si è calato perfettamente nella sua parte, dimostrando una verve comica e da conduttore, frutto sicuramente dei suoi “allenamenti pre-Sanremo”. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Sanremo 2024: Ospiti inattesi e trenta cantanti sul palco

La prima serata di Sanremo 2024 è stata lunga, diciamolo! Eravamo preparati a fare nottata, vista l’esibizione di tutti e trenta gli artisti in gara e non ci aspettavamo di avere troppe sorprese per non fare ancora più tardi e far spaventare ancora di più Fiorello, già piuttosto sconvolto per l’orario in cui avrebbe avuto il passaggio di consegna dal suo Ama.

Eppure, nonostante tutti i cantanti e una scaletta programmata sino alle due di notte – e passa – sono arrivate le sorprese. Dalla platea ecco Zlatan Ibrahimovic, ospite inatteso, diventato spettatore della prima fila poco dopo. L’ex calciatore, con ironia, ha scherzato con Amadeus sulla sua età che avanza e sul fatto che sia arrivato il momento di ritirarsi, come ha fatto lui.

Sanremo 2024: Marco Mengoni co-conduttore comico

Dopo aver aperto la nuova edizione del Festival e aver dato il via alla prima serata di Sanremo 2024, Mengoni si è esibito con il suo brano vincitore di Sanremo 2023. Il cantante si è poi cimentato in un medley di suoi successi accompagnato da un corpo di ballo e di coristi, che ha occupato praticamente tutto il palco dell’Ariston.

Divertenti e a tratti irriverenti i suoi interventi da co-conduttore. L’artista ha affrontato la temutissima scalinata di Sanremo con un piglio da finto impacciato e con un retino quasi in testa. A cosa gli serviva? Bé a raccogliere la spazzatura, fiori presi a calci compresi, che poteva accumularsi durante la serata. A dargli una mano nelle pulizie la scopa di Morandi, lasciata a lui in custodia. Rimarrà sicuramente nelle nostre il “preserbacio”, una sua invenzione per baciarsi senza fare – mai più – scandalo (capito Fedez e Rosa Chemical?).

Menzione speciale per Mengoni anzi per Marco, in questo momento ti vogliamo chiamare così: l'omaggio ad Anna Marchesini e alla sua Rossana l'attrice è qualcosa che non scorderemo facilmente, parola di fan.

Sanremo 2024: Fiorello rompe il patto con Amadeus ma è tutta colpa delle AI

Fiorello è stato onnipresente anche nella prima serata del Festival. Dopo aver salutato Amadeus con un tappeto nero con scritto – pensati libero… è l’ultimo – l’artista è salito sul palco, rompendo il patto con il suo compagno di giochi e avventure. La promessa prevedeva che “Ciuri” non avrebbe fatto le scale dell’Ariston e si non si sarebbe presentato sullo stage principale di Sanremo, prima della serata finale di sabato. Ma non è andato come previsto. Fiorello ha raggiunto Amadeus al posto di comando ma… non era lui bensì una sua copia creata – poco intelligente – dall’AI. Ovviamente si è trattato di un siparietto divertente che ha dimostrato ancora una volta la complicità tra i due vecchi amici.

Sanremo 2024: Ecco la classifica provvisoria della prima serata

Dopo le votazioni della prima serata, affidate alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, ecco la classifica provvisoria. Attenzione, come già rivelato in precedenza, nelle serate di Sanremo 2024 non verranno rivelate tutte e trenta le posizioni ma solo le prime cinque:

Loredana Berté - Pazza

- Pazza Angelina Mango – La Noia

– La Noia Annalisa - Sinceramente

- Sinceramente Diodato – Ti Muovi

– Ti Muovi Mahmood – Tuta Gold

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.