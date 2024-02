Sanremo 2024: Scaletta e co-conduttore della Prima Serata del 74esimo Festival. Ecco tutto quello che succederà

Anticipazioni TV

Si apre il 74° Festival della Canzone Italiana. Stasera si accenderanno le luci sul palco dell'Ariston per la Prima Serata di Sanremo 2024. Ecco tutto quello che succederà, chi saranno gli ospiti, chi affiancherà Amadeus come co-conduttore e la scaletta con l'ordine di uscita degli artisti in gara.

Si accendono ufficialmente le luci del palco del Teatro Ariston. Tutto è pronto per la prima serata di Sanremo 2024, in onda su Rai1 oggi, martedì 6 febbraio 2024. Amadeus è per la quinta volta il conduttore della kermesse canora più famosa d’Italia. Sarà però l’ultimo anno in cui farà da matador del Festival della Canzone Italiana.

Nella serata di oggi si esibiranno tutti e trenta i concorrenti, che ricordiamo essere ventisette big e tre artisti provenienti da Sanremo Giovani. Ma scopriamo insieme cosa succederà questa sera, quale sarà la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti e gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2024: ecco cosa succederà nella prima serata in onda stasera su Rai1

Si apre il 74° Festival della Canzone Italiana. Sarà un’edizione dedicata a tutti, come il conduttore Amadeus ci ha ormai abituati da cinque anni. Anche quest’anno il direttore artistico ha voluto raccontare un Festival per tutti, con musicalità e spettacolo dedicati anche ai giovani. Novità di quest’anno, molto desiderata da Amadeus visto il suo passato radiofonico, è l’arrivo della giuria delle Radio. Sarà un Sanremo 2024 dove non mancheranno momenti di riflessione ma ci saranno pochi o forse nulli monologhi, diversamente dall’anno scorso. Sarà anche questa volta un Sanremo del presente, del passato e del futuro, ovvero un Festival che non dimentica cosa è stato e che pensa a quello che sarà.

La prima serata del Festival sarà aperta, oltre dall’esibizione di Mengoni, vincitore dell’anno scorso con il brano Due Vite, dalla Fanfara dei Carabinieri e dall’esecuzione della Fedelissima. In serata è previsto un omaggio musicale a Toto Cotugno, un’idea avuta da Amadeus in collaborazione con l’orchestra dell’Ariston. Verso le 22.00/22.30 salirà sul palco la madre di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, il giovane musicista italiano morto nel 2023.

Nota di Amadeus, ribadita in sala stampa, riguarderà le votazioni che cominceranno oggi. Alla fine di ogni serata non verrà mostrata la classifica di tutti e trenta i concorrenti ma solo quella dei primi cinque.

Sanremo 2024: Co-conduttore e ospiti della Prima Serata

Ad affiancare Amadeus nella prima serata di Sanremo 2024 sarà Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, con il brano Due Vite. Il cantante, emozionatissimo per questa nuova esperienza, ha dichiarato di essersi preparato moltissimo per il Festival e di ritenere un vero onore la sua presenza sul palco, in veste di co-conduttore. Amadeus ha voluto ringraziarlo per essere un rappresentante della musica nella musica. Mengoni si esibirà, in apertura come di consueto, con il suo brano vincitore e poi, nel corso della serata, con un medley di suo successi. Sono previste sorprese sul palco, con la probabile presenza di un corpo di ballerini e una scenografia lunare.

Ospite di questa serata anche Federica Brignone, tre volte medaglia olimpica. Sarà lei a rappresentare l’eccellenza dello sport italiano all’Ariston.

Ospiti della serata, ma in collegamento:

da Piazza Colombo : Lazza

: dalla Nave Costa: Tedua

Sanremo 2024, Prima Serata: Scaletta e ordine di uscita di oggi dei trenta cantanti in gara

Nella prima serata di Sanremo 2024 in onda oggi, martedì 6 febbraio 2024, si esibiranno tutti e trenta gli artisti in gara. Nota per la gara, i primi 15 artisti che si esibiranno oggi, torneranno sul palco giovedì 8 febbraio 2024 mentre gli ultimi 15 si esibiranno mercoledì 7 febbraio 2024. Ecco la scaletta con l’ordine di uscita:

Clara con Diamanti Grezzi Sangiovanni con Finiscimi Fiorella Mannoia con Mariposa La Sad con Autodistruttivo Irama con Tu No Ghali con Casa Mia Negramaro con Ricominciamo Tutto Annalisa con Sinceramente Mahmood con Tuta Gold Diodato con Ti Muovi Loredana Berté con Pazza Geolier con I P'Me, Tu P'Te Amoroso con Fino a Qui The Kolors con Un Ragazzo, Una Ragazza Angelina Mango con La Noia Il Volo con Capolavoro Big Mama con La Rabbia non ti basta Ricchi E Poveri con Ma Non Tutta la Vita Emma con Apnea Renga Nek con Pazzo di Te Mr.Rain con Due Altalene Bnkr44 con Governo Punk Gazzelle con Tutto Qui Dargen D’Amico con Onda Alta Rose Villain con Click Boom! Santi Francesi con L'Amore in bocca Fred De Palma con Il Cielo non ci Vuole Maninni con Spettacolare Alfa con Vai Il Tre con Fragili

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.