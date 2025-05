Ritorno a Las Sabinas arriva il 6 maggio 2025 su Rai1: ecco la Trama della Soap che sostituisce Il Paradiso delle Signore

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore si ferma e al suo posto arriva una nuova storia d'amore, Ritorno a Las Sabinas. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo appuntamento del pomeriggio di Rai1.

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si concluderà il prossimo 5 maggio 2025 e da martedì prossimo la Soap di Rai1 non andrà in onda. Dal 6 maggio 2025 ci farà compagnia un nuovo appuntamento pomeridiano e arriverà Ritorno a Las Sabinas. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Soap in onda nel pomeriggio.

Ritorno a Las Sabinas prende il posto de Il Paradiso delle Signore

L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 andrà in onda lunedì 5 maggio 2025. La Soap si prende una pausa sino al prossimo settembre 2025, quando inizierà la nuova stagione, la decima. Dal prossimo martedì 6 maggio 2025 ci farà compagnia Ritorno a Las Sabinas la nuova Soap di Rai1. La serie, in prima visione TV, è andata in onda per la prima volta su Disney + Spagna a ottobre 2024 e si è conclusa il 10 gennaio 2025. Ritorno a Las Sabinas andrà in onda nello stesso orario del Paradiso e sarà il nostro appuntamento estivo, come lo è stato Sei Sorelle, che la Rai ha deciso di far proseguire su RaiPlay dopo gli scarsi ascolti sulla rete ammiraglia.

Ritorno a Las Sabinas: ecco la trama della nuova Soap

Ritorno a Las Sabinas è una produzione spagnola creata da Eulàlia Carrillo e diretta da Jordi Frades. La serie è composta di 70 episodi ed è autoconclusiva, ovvero non sono previste nuove stagioni; è ambientata ai giorni nostri, nelle campagne della Catalogna e racconta la storia drammatica e romantica delle sorelle Molina, Gracia e Paloma, interpretate da Celia Freijeiro e Olivia Molina. Le due si ritrovano, dopo anni di separazione, a Manterana, il loro paese natale, per occuparsi del padre Emilio e per salvare la tenuta della loro famiglia, in gravi condizioni finanziarie. Le due donne sono costrette ad affrontare non solo problemi economici ma anche fantasmi del passato, che hanno cercato di dimenticare. Segreti, incomprensioni e rimpianti bussano alla loro porta, chiusa per anni dopo la morte di Laura – la loro mamma – che ha portato entrambe a lasciare la loro casa. Nonostante la sua morte, Laura continua a essere presente nella vita delle due figlie, soprattutto dopo il loro ritorno, creando una forte connessione tra passato e presente.

Il ritorno di Gracia sconvolge Miguel, antico amore della Molina. Miguel si sta per sposare con Esther ma all’improvviso si trova catapultato nel passato, in un sentimento che non ha mai del tutto dimenticato ma anche in ferite mai guarite.

Cast e curiosità di Ritorno a Las Sabinas

La trama di Ritorno a Las Sabinas è molto intrigante merito anche del suo grande cast da cui è composta la serie. Celia Freijeiro, Gracia, è Adela di Sei Sorelle mentre Olivia Molina, Paloma, molto conosciuta in Spagna, è tra le protagoniste di Fisica e Chimica. La Molina è figlia della famosa attrice Àngela Molina, presente nella Soap nel ruolo di Laura, la madre delle due sorelle protagoniste. Con loro c’è anche Andrés Velencoso, l’Armando de la Ossa di Elite, che interpreta Miguel Larrea, interesse amoroso di Gracia.

Nel cast anche:

Miquel Fernández che interpreta Tano Larrea Mellado

che interpreta Tano Larrea Mellado María Casal che interpreta Francisca “Paca” Utrera Orensanz

che interpreta Francisca “Paca” Utrera Orensanz Natalia Sánchez che interpreta Esther Ruiz Utrera

che interpreta Esther Ruiz Utrera Nancho Novo che interpreta Emilio Molina

Ritorno a Las Sabinas è girato nei dintorni di Barcellona e rappresenta fedelmente l’ambiente rurale intorno alla città principale della Catalogna.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.