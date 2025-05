Ritorno a Las Sabinas, la Soap che sostituisce Il Paradiso delle Signore slitta ancora: ecco cosa sta succedendo su Rai1

Anticipazioni TV

Palinsesti ballerini su Rai1. La scomparsa di Papa Francesco e l'elezione del suo successore Leone XIV hanno modificato e stanno modificando la programmazione TV soprattutto delle Reti Ammiraglie della nostra televisione. Cambiamenti che ritardano l'arrivo di Ritorno a Las Sabinas, la nuova Soap di Rai1.

Ritorno a Las Sabinas slitta ancora. La nuova Soap di Rai1, che avrebbe dovuto arrivare inizialmente il 5 maggio 2025 dopo la conclusione de Il Paradiso delle Signore, si sta spostando di settimana in settimana e pare proprio che nemmeno in questa appena iniziata – dal 12 al 18 maggio 2025 – ci farà compagnia. Ma cosa sta succedendo e perché tanto tentennamento per cominciare una nuova storia, che promette di appassionarci e di non farci sentire la mancanza del Paradiso per l’estate. Scopriamo insieme cosa sta accadendo.

Ritorno a Las Sabinas: un nuovo spostamento per la Soap di Rai1

Ritorno a Las Sabina avrebbe dovuto cominciare oggi, con la prima puntata della Soap, che avrebbe dovuto presentarci le sorelle Molina e i loro amici e famigliari. Secondo quanto riportato dalla guida Rai, oggi – 12 maggio 2025 – continuerà il lungo appuntamento con Caterina Balivo e il suo La Volta Buona. La Soap potrebbe iniziare il 19 maggio 2025, ovvero il prossimo lunedì, almeno stando all’informazione sulla scheda Rai dedicata alla serie. Sul palinsesto è ancora presente la seconda puntata prevista per domani ma pensiamo che tra qualche ora il sistema venga aggiornato.

Se così non fosse andrà sicuramente in onda il primo appuntamento, che vede Gracia e Paloma tornare a Manterana, il loro paese natale, per aiutare il loro padre a salvare le loro terre. Ma perché tanti cambiamenti sul palinsesto?

Ecco perché sta slittando Ritorno a Las Sabinas

I cambi di palinsesto Rai così come quelli Mediaset avvenuti in queste settimane, sono stati motivati dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, e all’elezione di Leone XIV dell’8 maggio 2025. Le dirette dedicate agli eventi hanno interrotto la programmazione prima delle puntate finali de Il Paradiso delle Signore, con l’ultima puntata andata in onda il 5 maggio 2025 e poi spostando l’arrivo di Ritorno a Las Sabinas. La nuova Soap era prevista per oggi ma i nuovi impegni istituzionali del Papa appena eletto, che si concluderanno (almeno quelli che le televisioni seguiranno) con la messa ufficiale di inizio pontificato prevista per il 18 maggio 2025, hanno spinto la Rai a far slittare il nuovo appuntamento alla prossima settimana, in modo da non interrompere la programmazione all’improvviso come purtroppo successo nella settimana immediatamente dopo Pasqua.

Rai pronta a seguire passo passo l’insediamento di Papa Leone XIV

La Rai ha seguito passo passo il saluto a Papa Francesco così come l’elezione del nuovo Pontefiche, mandando in onda – in diretta – la cerimonia dell’inizio del Conclave. In questa settimana la rete di servizio pubblico si prefigge l’impegno di trasmettere gli impegni istituzionali di Papa Leone XIV, previsti prima del suo ufficiale insediamento, che verrà sancito con la prima messa di domenica 18 maggio 2025.

Lo spostamento di Ritorno a Las Sabinas al 19 maggio 2025, data rivelata nella scheda RaiPlay dedicata al programma, è dunque spiegabile con la volontà di Rai1 di raccontare il percorso del nuovo papa al soglio pontificio senza però stravolgere giorno dopo giorno i propri palinsesti. Una scelta prudente per permettere agli spettatori di seguire non a singhiozzo una nuova storia che ci appassionerà e che ci farà compagnia sino a circa metà agosto 2025. Ritorno a Las Sabinas è composto di soli 70 episodi e alla sua conclusione, presumibilmente dopo pochi giorni da Ferragosto, tornerà Il Paradiso delle Signore con alcuni episodi replica della nona stagione appena conclusa.