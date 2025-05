Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni Prima Puntata del 12 maggio 2025: Le sorelle Molina tornano a casa!

Anticipazioni TV

Ritorno a Las Sabinas è il nuovo appuntamento del pomeriggio di Rai1 al posto de Il Paradiso delle Signore, che si prende una pausa dopo la conclusione della sua nona stagione.

Ritorno a Las Sabinas è il nuovo appuntamento su Rai1 dopo la conclusione della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. La nuova Soap prende il posto, nello stesso orario, delle vicende del grande magazzino milanese, che si prendono una pausa per tutto il periodo estivo e che torneranno a settembre 2025.

Le anticipazioni del primo episodio di Ritorno a Las Sabinas, in onda il 12 maggio 2025 alle ore 16.00 ci rivelano che conosceremo le sorelle Molina, Gracia e Paloma, richiamate a Manterana – un paesino spagnolo – da cui anni prima sono fuggite. Le due donne, molto diverse tra loro e da anni separate, si troveranno di nuovo nella stessa casa per aiutare il loro padre Emilio - che presto scopriranno essere malato - e cercare di salvare la loro tenuta dalla crisi. Al loro rientro niente sarà facile soprattutto perché la ricca Paca Utrera ha deciso di mettere le mani sulle terre della loro famiglia e non intende in nessun modo farsi indietro. Paca è la madre di Esther, l’attuale fidanzata di Miguel, vecchio amore – indimenticato – di Gracia, che si troverà davanti alla sua innamorata di un tempo e andrà completamente in crisi. Intanto il paesino sarà sconvolto dalla morte improvvisa di Oscar, che riporterà Alex a casa dalle sue missioni in Amazzonia. Il ritorno delle Molina scatenerà la curiosità e la felicità di Tano, fratello maggiore di Miguel, da sempre innamorato di Gracia e lascerà perplessa Silvia la madre dei due fratelli Larrea Mellado. Vediamo nel dettaglio cosa vedremo.

Ritorno a Las Sabinas: Un ritorno inaspettato dà il via alla nuova Soap di Rai1

Ritorno a Las Sabinas è la nuova Soap di Rai1, che ci farà compagnia nello stesso orario e negli stessi giorni occupati da Il Paradiso delle Signore. Nella prima puntata conosceremo le sorelle Molina, Gracia e Paloma, tornate a casa – a Manterana – per occuparsi delle loro terre, che il loro padre Emilio, ora molto malato, non può più gestire. Le due donne, molto diverse tra loro, sono state per anni separate e hanno lasciato il loro paese dopo la tragica morte della loro madre Laura. Entrambe hanno ricominciato altrove e Gracia si è sposata, dando alla luce due figli. Ma il suo matrimonio vacilla ed è in crisi come lo sono le loro terre e questo viaggio nel passato potrebbe rivelarsi provvidenziale per tutti.

Emilio nei guai con Paca nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Gracia e Paloma scoprono che le loro terre sono in grande crisi e che Paca Utrera, una proprietaria terriera molto ricca, vuole mettere le mani su La Sabinas. Emilio non ha intenzione di permetterglielo e vorrebbe ricostruire il suo rapporto con le figlie ma entrambi i suoi propositi potrebbero non realizzarsi per via di un segreto che sta tenendo da tempo. Intanto in paese avverrà uno terribile omicidio. Oscar, uno dei vicini delle Molina, verrà trovato morto e sulla sua scomparsa comincia a indagare Manuela, un agente della Guardia Civile con un rapporto molto particolare con lo scomparso. A Manterana farà ritorno anche padre Alex, fratello di Oscar, che lascerà le sue missioni in Amazzonia per correre al funerale.

Ritorno a Las Sabinas: Miguel e Tano sconvolti dal ritorno di Gracia

Paloma e Gracia hanno un trauma in comune, ovvero la morte della loro amata madre Laura. Le due, da allora, hanno preso delle strade diverse e mentre Paloma ha intenzione di concentrarsi subito sulla gestione della tenuta e si scontrerà con Paca, Gracia si renderà conto di avere ancora dei sentimenti per Miguel, il suo grande amore, ora promesso sposo di Esther, la figlia di Paca. I due si sono fidanzati da poco, proprio qualche ora prima del ritorno della Molina. Miguel ne rimarrà sconvolto mentre Tano, il suo fratello maggiore, spererà di poter avere quell’occasione che ha sempre voluto con la figlia di Emilio, di cui è innamorato da tempo. Silvia, la madre dei fratelli Larrea Mellado, sarà molto tesa e spererà di non dover gestire una lite tra i suoi due figli, innamorati della stessa donna da sempre.

