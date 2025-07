Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 luglio 2025.

Vediamo insieme le anticipazioni nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 il 24 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Ecco cosa succederà nelle puntate del 24 luglio 2025

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 24 luglio 2025 - Laura o meglio Carmen continuerà a voler mettere le mani sulla tenuta di Las Sabinas appartenuta a sua sorella gemella. Per questo motivo continuerà a rimanere a El Acebuche e a fingere di essere interessata a Paca, che continuerà a farle credere di essere dalla sua parte. Intanto Esther cercherà di stare più tempo possibile con Miguel per rimanere davvero incinta ma suo marito proseguirà nel mostrare insofferenza nel vivere sotto lo stesso tetto della suocera. Gracia scoprirà che Lucia e Lucas stanno continuando a frequentarsi e cercherà di separarli. Miguel dovrà intervenire per far ragionare entrambi i suoi figli. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 21 al 25 luglio 2025.

Un Posto al Sole: Scopriamo le anticipazioni dell'episodio Soap del 24 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 luglio 2025 - Mariella e Guido cercheranno di aiutare Lorenzo a non bagnare più il letto e a sentirsi al sicuro. Questa collaborazione per amore del loro bambino li porterà a vivere un momento di grande intesa, come non riuscivano ad avere da tempo. Intanto Viola rimarrà spiazzata dalla reazione di Eugenio, non tanto felice che lei lo accompagni a Milano mentre Rosa dovrà decidere cosa rispondere a Giulia, che le ha fatto una proposta molto importante. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 luglio 2025.