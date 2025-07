Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 luglio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 luglio 2025.

Scopriamo insieme le anticipazioni nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 il 23 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo cosa succederà nelle puntate del 23 luglio 2025

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 23 luglio 2025 - Paloma darà una brutta notizia a sua madre e le metterà i bastoni tra le ruote. La Molina riuscirà a convincere Gracia a rimanere, almeno per un altro po’ di tempo, a Materana e Tano confesserà alla madre e al fratello quello che lo tormenta da giorni. Lui e Miguel avranno modo di chiarirsi ma emergerà anche un doloroso ricordo del passato. Intanto Paca aiuterà Esther con la sua finta gravidanza ma per la dottoressa non è semplice né mentire né prendere atto che suo marito non la considera la cosa più importante della sua vita. Tomás scopre cosa nasconde Laura e lo confessa a Paca ma nessuno dei due sa che la donna si avvale dell’aiuto di un complice… purtroppo a noi telespettatori ben noto. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Ecco le anticipazioni dell'episodio Soap del 23 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 luglio 2025 - Giulia non vorrà lasciare solo Luca e penserà di ricorrere all’aiuto di qualcuno, molto vicino a lei. La Poggi penserà di chiedere a Rosa di correre in suo soccorso, dandole quindi una nuova mansione a Palazzo Palladini. La Picariello rimarrà molto stupita da questa novità e avrà bisogno di tempo per decidere. Intanto Mariella sarà molto preoccupata per Lollo e per risolvere la situazione chiederà a Guido di passere alcune notti a casa loro. La richiesta finirà per creare guai? Renato comincerà a usare l’AI che tanto piace a Niko e Jimmy e se ne appassionerà pure lui. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

