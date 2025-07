Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 luglio 2025

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 il 22 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo cosa succederà nelle puntate del 22 luglio 2025

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 22 luglio 2025 - Paca sospetterà di Laura; la Utrera comincerà a stranirsi per via dei vuoti di memoria della sua compagna, che non ricorda per nulla gli ultimi momenti vissuti con la sua amata. Il detective assunto da Tomás rivelerà all’avvocato dei dettagli molto scottanti sulla moglie di Don Emilio. Intanto Miguel esprimerà il desiderio di riconoscere Lucas come suo figlio ma Gracia non ne sarà felice anzi informerà, insieme a Tano, di aver deciso di tornare a Madrid insieme al marito e ai figli. Esther inizierà ad avere qualche problema nel mantenere il segreto sulla sua finta gravidanza e non riuscirà a convincere il marito a tornare a El Acebuche nonostante il suo stato interessante. Emilio invece finirà per combinare dei danni nella sua relazione con Silvia. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Vediamo le anticipazioni dell'episodio Soap del 22 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 luglio 2025 - Michele cercherà di portare la polizia sulla pista che Agata gli ha suggerito in sogno ma finirà per fare una mossa molto rischiosa. Luca stupirà e rasserenerà Giulia riuscendo a gestire una situazione molto complicata ma la Poggi si renderà conto che la serenità conquistata durerà poco. Gennaro continuerà a spadroneggiare ai Cantieri ma soprattutto a mischiare lavoro e piacere, senza curarsi minimamente della povera Antonietta, che soffrirà moltissimo. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

