Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 maggio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 maggio 2025

Scopriamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 22 maggio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi 22 maggio 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 22 maggio 2025 - la presenza delle sorelle Molina sta rendendo tutti nervosi a Manterana. Esther comincerà a non sopportare più la vicinanza tra Grazia e Miguel. La dottoressa teme che il rapporto tra la donna e il suo fidanzato metta a rischio il loro matrimonio. Il Larrea Mellado dovrà cercare di rasserenarla e di farsi perdonare per averla trascurata. Esther deciderà di giocare una carta importante per impedire alle sorelle di creare ancora più disagi; rivelerà loro la triste verità sul loro padre e le costringerà a un confronto serrato con Emilio e a prendere delle decisioni particolarmente difficili. Intanto Tano proporrà a Gracia di occuparsi di un progetto legato al Municipio... Qui la trama completa di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata della Soap di oggi 22 maggio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 maggio 2025 - Jimmy non darà retta a Niko e disubbidirà ai divieti del padre. Il giovane Poggi, spinto da Matteo, finirà per organizzare una fuga da Palazzo Palladini per incontrare il suo rapper preferito, a Napoli per un tour promozionale del suo ultimo disco. Intanto tra Elena e Gennaro il rapporto si farà sempre più stretto mentre Michele comincerà a pensare che dietro alla scomparsa di Assane ci sia lo zampino di Gagliotti. Gabriela e Nunzio continueranno a organizzare le serate danzanti a Il Vulcano e Samuel ne sarà geloso e non riuscirà a trattenere la sua rabbia. Per finire, vedremo Serena ancora alle prese con la gestione dei suoi problemi famigliari... Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

