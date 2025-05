Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 maggio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 maggio 2025

Scopriamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 20 maggio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi 20 maggio 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 20 maggio 2025 - Miguel sarà sconvolto dal ritorno di Gracia. I due ragazzi si troveranno a confrontarsi e tra di loro sembrerà riaccendersi la fiamma della loro passione passata. I due però, come già accaduto, sembrano destinati a non incontrarsi e a non essere felici l’uno accanto all’altro. Gracia è sposata e Miguel si è appena fidanzato con Esther. La Molina ha tra l’altro molta paura che suo marito Anton possa mettere in pericolo la sua famiglia, lasciandosi andare ad affari loschi ed eccessivi. Intanto Paca continuerà a essere in totale disaccordo con Emilio e deciderà di accordarsi con le sue figlie, a cui farà un’offerta vantaggiosa. Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà... Qui la trama completa di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata della Soap di oggi 20 maggio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 maggio 2025 - Luca sarà contento di aver ritrovato Gianluca. Il De Santis si confiderà con il ragazzo e gli rivelerà i motivi che lo hanno spinto a lasciare Napoli. Intanto, in città, Giulia continuerà a essere molto nervosa e purtroppo Niko non le sarà d'aiuto e contribuirà ad aumentare la sua angoscia. Il ragazzo, invece che aiutare sua madre, si troverà a peggiorare la situazione e a rendere la Poggi ancora più ostile. Roberto deciderà di affrontare Gennaro per convincerlo a non abbandonare il sostegno economico a Radio Golfo 99 mentre Manuela si presenterà da Elena e farà un provino per prendere il posto di Micaela nel programma condotto da Michele. Ma avrà successo? Per finire, anche Mariella continuerà ad incontrare qualche difficoltà... Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

