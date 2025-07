Ritorno a Las Sabinas cambia orario e canale dal 7 luglio 2025. Ecco tutte le novità!

Anticipazioni TV

Attenzione: Ritorno a Las Sabinas da lunedì 7 luglio 2025 non andrà più in onda su Rai1. Ecco dove e a che ora sarà trasmessa la Soap.

Venerdì nero per Ritorno a Las Sabinas. La Soap in onda su Rai1 sino a oggi, 4 luglio 2025, dal prossimo lunedì 7 luglio 2025, cambierà canale ma anche orario. Una decisione arrivata all’improvviso e anche un po’ in sordina, che dimostra – purtroppo – il fatto che le vicende delle sorelle Molina non hanno sopperito alla mancanza de Il Paradiso delle Signore. Ma che cosa succederà dal prossimo lunedì? Ve lo sveliamo.

Ritorno a Las Sabinas cambia canale e orario

Ritorno a Las Sabinas è arrivata il 19 maggio 2025 dopo settimane travagliate, in cui la Soap è stata rimandata per via dei cambi di palinsesto Rai, dovuti prima alla morte di Papa Francesco e poi all’elezione del nuovo Pontefice, Leone XIV. Per le vicende delle sorelle Molina sembrava essere arrivata la pace e le puntate sono andate in onda regolarmente, una al giorno dal lunedì a venerdì su Rai1 sino a oggi, tanto da essere arrivati alla puntata 34 di 70, quasi a metà.

Da lunedì 7 luglio 2025 Ritorno a Las Sabinas cambierà canale e orario. Lascerà quindi Rai1 e approderà nella mattinata di Rai2, precisamente dalle 8.45 alle 10.05 circa, con due episodi.

Ritorno a Las Sabinas: ecco perché la Soap lascia Rai1

Con tutti i rimandi della Soap, Ritorno a Las Sabinas avrebbe dovuto concludersi, su Rai1, intorno alla fine di agosto 2025, un po’ troppo tardi rispetto al programma iniziale, che prevede il ritorno de Il Paradiso delle Signore in replica. Questo è ancora previsto ma non sostituirà Ritorno a Las Sabinas, che – come abbiamo detto – si sposterà su Rai2. Ma la vera ragione, secondo noi, è che Ritorno a Las Sabinas non abbia preso davvero il posto de Il Paradiso delle Signore; non ha conquistato il favore del pubblico come la Soap italiana, un po’ come successo con Sei Sorelle qualche anno fa. Sei Sorelle passò direttamente su Rai Premium mentre per le Molina si passerà al secondo canale della Rai. Il poco successo delle vicende di Manterana ha decretato la sua “fine” sulla rete ammiraglia e ci dispiace che sia successo.

La Soap, per la prossima settimana, sarà sostituita dai “best of” de La Volta Buona ma pensiamo che dal 14 luglio 2025 ci saranno ulteriori cambiamenti. Potrebbe persino tornare Il Paradiso delle Signore in replica con l’ultima stagione o arrivare repliche di serie TV, andate in onda in prima serata. Vi terremo aggiornati costantemente.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.