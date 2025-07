Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 2 luglio 2025: Gracia rivuole le sue terre ma Paca dice NO!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 2 luglio 2025 vedremo Gracia tentare di ricomprare la sua parte di proprietà ma Paca non vorrà restituirle nulla. Intanto Alex muoverà guerra contro la Utrera. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai1.

Gracia cercherà di riprendersi la sua di proprietà ma Paca Utrera si opporrà. Le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 2 luglio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che dopo il ritorno a casa di Lucas e la certezza di riavere il denaro che la proprietaria terriera le ha consegnato, la Molina tenterà di riprendersi Las Sabinas ma senza ottenere alcun buon risultato. Intanto Alex si rivolgerà a Tano affinché il Comune intervenga per fermare il progetto minerario di Paca; il ragazzo passerà alle maniere forti, accusando la donna di aver ucciso Oscar per poter procedere con i suoi loschi piani. Il sindaco non potrà purtroppo agire e consiglierà al sacerdote di rivolgersi direttamente alla Guardia Civile… e sarà quello che l’Egea farà. Ecco tutto quello che accadrà nell’episodio della Soap.

Gracia e Miguel salvano Lucas, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Gracia e Miguel hanno raggiunto il rapitore e pagato il riscatto. Lucas sarà finalmente libero e con grande sollievo di tutti, la denuncia di Esther farà il resto. Manuela e la sua squadra si metteranno subito alla ricerca del criminale e grazie ai posti di blocco fatti installare intorno a tutta la zona, riusciranno a fermare il manigoldo, a consegnarlo alla giustizia e a sottrargli il denaro. La Molina e il Larrea riabbracceranno il loro figlio, certi che da quel momento in poi la loro vita e il loro rapporto non sarà più lo stesso. Sì perché Miguel vorrà recuperare con Lucas o meglio vorrà instaurare un legame padre-figlio con lui, dopo tutti questi anni in cui nessuno dei due sapeva dell’altro. Non sarà certamente facile e Gracia li lascerà face.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 2 luglio 2025: Gracia cerca di riprendersi la sua proprietà ma Paca si oppone

Con l’arresto del rapitore, i soldi torneranno a Gracia, che potrà quindi restituirli a Paca o comunque ricomprare la sua parte di proprietà, che ha dovuto vendere alla Utrera per avere il denaro. Gracia è sotto scacco e purtroppo se ne renderà drammaticamente conto. Scoprirà che la proprietaria terriera non è disposta a restituirle un bel niente, nemmeno se lei le ridarà la cifra che ha sborsato per avere Las Sabinas. Paca dirà un secco NO alla figlia di Don Emilio, finalmente contenta di aver messo le mani su quelle terre che ha sempre desiderato di avere e che le permetteranno di continuare con il suo progetto minerario.

Ritorno a Las Sabinas: Alex muove guerra contro Paca

Così come Manuela anche Alex ha deciso di scoprire una volta per tutte cosa sia successo a suo fratello. Il sacerdote muoverà guerra contro Paca e si renderà piuttosto fastidioso. Si rivolgerà a Tano, chiedendogli l’intervento del Comune per fermare il progetto minerario della Utrera, che rischia di mandare in rovina i terreni di Manterana. Il sindaco non potrà procedere in prima persona ma consiglierà ad Alex di avvalersi dell’aiuto della Guardia Civile, a cui potrà raccontare anche i suoi sospetti. Sì perché nella mente del religioso si farà largo l’idea che la madre di Esther sia coinvolta nella morte del suo fratellino, che aveva sicuramente scoperto qualcosa in più sui suoi traffici illeciti e pericolosi.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.