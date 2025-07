Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025: Alex muore, Tano scompare!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate della Soap in onda dal 14 al 18 luglio 2025 su Rai 2.

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame delle puntate di Ritorno a Las Sabinas, in onda dal 14 al 18 luglio 2025. La Soap da lunedì 7 luglio 2025, diversamente da quanto previsto, non va più in onda su Rai 1 alle ore 16.00: le vicende delle sorelle Molina si sono spostate su Rai 2 in mattinata, dalle ore 8.45 alle ore 10.05 e vengono trasmessi due episodi.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: Le trame in onda su Rai 2 da lunedì 14 a venerdì 18 luglio 2025

Lunedì 14 luglio 2025

Laura racconta la sua versione alla polizia; così, le autorità decidono di riesumare la salma. Intanto, Emilio porta la donna a Casa Larrea, dove, in compagnia di Silvia, ripercorrono i vecchi tempi con grande nostalgia: d'altra parte, Laura sembra avere qualche vuoto di memoria. Poi, Silvia prende di petto Paca. Miguel, invece, supplica Gracia di non accettare la proposta di matrimonio di Tano, mentre Manuela ha qualche dubbio sul sacrificio che Alex sarebbe disposto a compiere. In un secondo momento, tutti supportano Gracia nella sua decisione di sposare Tano. Nel frattempo, Miguel è impegnato nel tentare di sistemare la situazione con suo fratello, e di allargare la famiglia con Esther. Per finire, Paca si scusa con Silvia, ed Alex si mostra incapace di perdonare Emilio per il suo coinvolgimento nella morte di Oscar.

Martedì 15 luglio 2025

Paca confessa a Laura i suoi sentimenti, ma la risposta che riceve è spiazzante. Intanto, Emilio si augura di recuperare il rapporto con l'ex moglie. Gracia e Tano, invece, annunciano ufficialmente il fidanzamento. Nel frattempo, il pranzo tra Miguel ed Esther viene interrotto improvvisamente dall'arrivo di un ospite inaspettato. Successivamente, Laura convince Paca ad aiutare Gracia a Las Sabinas. Tuttavia, questo gesto si ripercuoterà tanto sul loro rapporto quanto sul progetto di scavi. Per finire, Tano tenta di farsi dire da Silvia il motivo che l'ha spinta ad allontanarsi da Paca.

Mercoledì 16 luglio 2025

Manuela è distrutta per la morte di Alex. Intanto, Nunez sta indagando su questa misteriosa dipartita, ed in cima alla lista dei suoi sospettati c'è una persona nota in paese. Miguel, invece, ripensa a ciò che il prete ormai deceduto gli aveva detto prima di morire, e ora lui star rivalutando il suo ruolo ad El Acebuche. Nel frattempo, Paca è soddisfatta della sua relazione, mentre Laura deve decidere definitivamente tra lei ed Emilio. In un secondo momento, Miguel, certo che la versione dei fatti di Jimenez sull'avvelenamento della riserva di Las Sabinas si veritiera, fa una scelta che riguarda Paca. Per finire, Pilar, disperata, prova a ricattare la ricca possidente affinché aiuti il marito a lasciare il paese.

Giovedì 17 luglio 2025

Miguel, Esther e Lucia lasciano El Acebuche, quindi a Paca resta solo Laura. Intanto, sia Gracia che Paloma vorrebbero che la madre restasse a Las Sabinas; tuttavia, Emilio soffre molto, perché vede la storia ripetersi. Intanto, Manuela non ha pace, nonostante Jimenez sia stato arrestato. In fin dei conti, la poliziotta deve prendersi del tempo per dire addio all'uomo che amava. Successivamente, mancano due giorni alle nozze tra Gracia e Tano. Per l'occasione, Miguel scrive un discorso che lo spinge a riconsiderare i suoi sentimenti per la futura sposa. Per finire, le sorelle Molina, insieme al giovane, fondano la cooperativa Ecorana.

Venerdì 18 luglio 2025

I preparativi per le nozze di Gracia e Tano proseguono. Intanto, però, Tomas, che vorrebbe riconquistare punti con Paca, vede la futura sposa insieme a Miguel mentre escono sconvolti dalla cooperativa Ecorana. Richi, invece, che ha intenzioni serie con Paloma, ha qualche dubbio sui sentimenti di quest'ultima. In un secondo momento, è il giorno del matrimonio, ma Tano sembra scomparso nel nulla. Tutti sono molto preoccupati per lui, specialmente Miguel, conscio che Tano non si sia presentato a causa della loro lite su Gracia. Nel frattempo, Paloma si ritrova con Wilson, mentre Emilio si ritrova con Silvia. I due fanno un tuffo nel passato criticando Paca. Per finire, Esther sta per dare al marito una notizia inaspettata.

