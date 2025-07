Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 18 luglio 2025: Tano scompare prima delle nozze, il matrimonio salta?

Anticipazioni TV

Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 18 luglio 2025 su Rai2, Tano farà perdere le sue tracce poco prima delle sue nozze mentre Esther dirà a Miguel di essere incinta. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap.

Tano scomparirà a poche ore dalle nozze e lascerà Miguel e Gracia in ansia. Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas, in onda il 18 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, vedremo il Larrea sconvolto da alcune notizie sulla sua futura moglie e su suo fratello. Tomas, che vorrà recuperare il suo rapporto con Paca, andrà a riferire di aver visto il marito di Esther e la Molina uscire sconvolti dalla cooperativa Ecorana. Questo farà venire molti dubbi al sindaco e lo porterà a far perdere le sue tracce poco prima del suo matrimonio. Intanto Richi comincerà a sospettare che Paloma non sia innamorata di lui e che abbia invece occhi solo per Wilson. Emilio e Silvia si ritroveranno dopo tanto tempo e per la prima volta in tanti anni, parleranno male di Paca, che vorrà accompagnare Laura alla grande festa della figlia. Esther invece dirà a Miguel di aspettare un figlio. Vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Miguel e Tano litigano a causa di Gracia

Scrivendo il discorso per il matrimonio di suo fratello, Miguel si è reso conto di amare ancora Gracia e purtroppo è accaduto quanto non doveva accadere. Il Larrea ha incontrato la Molina nella sede della loro nuova cooperativa e i due hanno ceduto di nuovo alla passione. A interrompere il momento è stata Gracia, spaventata e decisa a non tradire – più di quanto già fatto – il suo futuro marito. Purtroppo i due verranno beccati. Tomas passerà di là e vedrà i due giovani uscire dall’edificio evidentemente scossi. Per recuperare terreno con Paca, l’avvocato informerà Esther, che a sua volta lo farà sapere a Tano. Il sindaco ne sarà molto turbato e preso da mille pensieri negativi prima spererà che la sua fidanzata gli riveli tutto poi affronterà, irato, suo fratello. I due Larrea finiranno per discutere animatamente.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 18 luglio 2025: Tano scompare a poche ore dalle nozze

La lite tra Miguel e Tano sarà terribile ma i due cercheranno di mettere da parte il rancore e l’astio per dedicarsi alle nozze imminenti. Tano però farà uno scherzetto a tutti; il sindaco scomparirà poche ore prima del matrimonio, facendo perdere le sue tracce. Suo fratello capirà subito che questa sparizione è legata alla loro discussione e spererà che tutto vada per il meglio. In effetti il primo cittadino si presenterà all’altare e sposerà la sua amata, sperando che da ora in poi tutto cambi. Intanto Richi comincerà a capire che Paloma non prova per lui gli stessi sentimenti e sarà ancora più chiaro quando la Molina rivedrà Wilson.

Esther rivela a Miguel di essere incinta nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Il matrimonio di Gracia e Tano verrà celebrato e Paca si presenterà alle nozze come accompagnatrice di Laura. Intanto Silvia ed Emilio si ritroveranno dopo tanti anni. I due faranno pace e si ritroveranno a parlar male della Utrera. Intanto Esther avrà una grande notizia da dare a Miguel. La dottoressa dirà al marito di essere incinta ma sarà vero oppure si tratterà di un escamotage per tenere stretto a sé il suo consorte, di cui ha appena scoperto il tradimento?

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.