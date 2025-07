Anticipazioni TV

Vediamo cosa accadrà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 14 luglio 2025. Le trame degli episodi della Soap di Rai2 ci rivelano che Miguel cercherà di impedire le nozze tra Gracia e Tano ma la Molina sarà sempre più convinta di voler ritrovare la sua felicità e prenderà la sua decisione...

Seconda settimana in compagnia di Ritorno a Las Sabinas nella mattina di Rai2. Le anticipazioni delle puntate in onda il 14 luglio 2025, a partire dalle ore 8.45, ci rivelano che Laura verrà interrogata dalla Guardia Civile, che deciderà di riesumare la salma. La donna, che incontrerà Silvia e comincerà a ricordare i bei vecchi tempi, inizierà ad avare dei vuoti di memoria. Miguel pregherà Gracia di non sposare Tano, preoccupato per lei e palesemente ancora innamorato della donna mentre Silvia avrà un duro confronto con Paca. Manuela avrà dei forti dubbi sulla decisione di Alex e spererà che il ragazzo non si penta del suo sacrificio mentre Emilio confesserà a sua moglie di amarla ancora. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Laura interrogata dalla Guardia Civile

Laura è tornata viva e vegeta a Manterana. La donna ha raccontato di aver finto la sua morte e di averlo fatto per non creare problemi alla sua famiglia, che non avrebbe di sicuro accettato la sua relazione con Paca ma nemmeno una sua fuga con lei. La madre di Gracia e Paloma sta cercando di recuperare il suo rapporto con tutti ma dovrà confrontarsi anche con la Guardia Civile, che vuole indagare su quanto accaduto. La polizia interrogherà Laura e la informerà di voler procedere a riesumare la salma della persona che è stata, evidentemente, seppellita al suo posto.

Laura comincia ad avere vuoti di memoria, ecco cosa vedremo nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Don Emilio confesserà a Laura di non aver mai smesso di amarla e la porterà a casa Larrea affinché possa confrontarsi con Silvia. Le due donne saranno felici di rivedersi e ricorderanno con gioia i bei vecchi tempi. Laura però comincerà ad avere degli strani vuoti di memoria, che lasceranno tutti molto perplessi. Paca non sopporterà che la sua consuocera Silvia abbia perdonato la sua amata e le due avranno un duro scontro. Solo successivamente la Utrera chiederà scusa alla Larrea per come si è comportata.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 14 luglio 2025: Miguel prega Gracia di non sposare Tano

Tano ha chiesto a Gracia di sposarlo e tra i fratelli Larrea è scoppiata una dura lite. Mentre cercherà di ricucire il suo rapporto con il sindaco e di avere un figlio con Esther, Miguel pregherà Gracia di non accettare la proposta e di valutare meglio le sue mosse. La Molina però sarà sempre più intenzionata a ritrovare la felicità e Tano sembra potergliela dare. Dopo averne parlato con la sua famiglia e aver ricevuto la benedizione di tutti, Gracia prenderà la sua decisione. Manuela sarà sempre più in pensiero per il sacrificio che Alex è disposto a fare mentre il sacerdote non riuscirà a perdonare Emilio per quello che ha fatto a suo fratello Oscar.

Foto Credit: ©Disney+

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.