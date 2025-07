Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 17 luglio 2025: Miguel e i Molina entrano in società! Paca è spacciata?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa accadrà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 17 luglio 2025. Le trame degli episodi della Soap di Rai2 ci rivelano che Miguel, Gracia e Paloma fonderanno insieme una cooperativa mentre durante la scrittura del discorso per le nozze, il Larrea si renderà conto di amare ancora la Molina!

Paca rimarrà da sola a El Acebuche e solo Laura sembrerà essere rimasta dalla sua parte. Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 17 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, vedremo Miguel, Lucia ed Esther allontanarsi dalla proprietà della Utrera e prendere accordi con le Molina, con cui fonderanno la cooperativa Ecorana. Gracia e Tano organizzeranno il loro matrimonio e mancheranno pochi giorni alle nozze. Durante i preparativi, Miguel si occuperà di scrivere il discorso in onore di suo fratello e della sua compagna ma si renderà presto conto di amare ancora Gracia. L’arresto di Jimenez non calmerà Manuela, che faticherà a riprendersi dopo la morte del suo amato. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 17 luglio 2025: Miguel e le Molina formano una società

Miguel ha lasciato El Acebuche dopo aver scoperto che Paca ha ordinato a Oscar di avvelenare la riserva di Las Sabinas. Per il Larrea è la conferma che sua suocera ha giocato sporco da sempre e per lui non è stato più il caso di vivere sotto il suo stesso tetto. Esther ha deciso di seguirlo sebbene ami sua madre moltissimo ma non può permettersi di abbandonare suo marito, soprattutto se ha ragione. Miguel e le Molina decideranno di unire le forze; fonderanno una cooperativa insieme e la chiameranno la Ecorana, decisi a riportare agli antichi splendori le terre di Las Sabinas.

Laura si trasferirà da Paca? Ecco cosa vedremo nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Con il trasferimento di Esther, Miguel e Lucia, Paca è rimasta sola nella sua grande casa. L’unica persona che sembra esserle rimasta accanto è Laura, che pare abbia deciso di stare con lei. Gracia e Paloma non vorrebbero che la loro madre si trasferisse a El Acebuche. Don Emilio sospetta di Laura ma non ha comunque intenzione di rinunciare a lei; preferirebbe non rivivere il trauma del passato ma nessuno potrà fermare un amore che ha resistito per così tanto tempo. Intanto Manuela, nonostante l’arresto di Jimenez, non troverà pace. Non si riprenderà tanto presto dall’addio al suo amato Alex.

Ritorno a Las Sabinas: Miguel scopre di amare ancora Gracia

Gracia e Tano stanno per sposarsi. I due hanno deciso di procedere il prima possibile e sono felicissimi. Dopo un duro confronto con suo fratello ma anche con la Molina, Miguel ha deciso di scrivere un discorso in onore degli sposi. Mentre sarà impegnato in questo, si renderà conto di essere innamorato di Gracia e che i suoi sentimenti, forse, non spariranno mai. Riuscirà a non farlo notare a Tano e a fingere che tutto vada per il meglio?

Foto Credit: ©Disney+

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 14 al 18 luglio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.