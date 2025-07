Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 16 luglio 2025: Don Emilio sospetta di Laura... lei nasconde qualcosa!

Anticipazioni TV

Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 16 luglio 2025 su Rai2 vedremo Don Emilio cominciare a sospettare di Laura mentre Miguel si licenzierà. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas ci aspetta con nuovo appuntamento, in onda il 16 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2. Nella doppia puntata della Soap vedremo Manuela distrutta a causa della morte di Alex. Núñez lancerà un’indagine e questa condurrà a un criminale noto in paese ma sarà davvero lui l’assassino del sacerdote? Le anticipazioni ci rivelano anche che Miguel, messo in allerta proprio dal prete, comincerà a rivalutare la questione dell’avvelenamento della riserva di Las Sabinas e prenderà una decisione drastica su Paca, dopo aver sentito la versione dei fatti di Jimenz. Pilar, spaventata per lei e suo marito, ricatterà la Utrera affinché aiuti lei e il consorte a lasciare il paese mentre Don Emilio ascolterà una strana telefonata che Laura farà a qualcuno a lui sconosciuto. Questo dettaglio lo porterà a sospettare della consorte che, nel mentre, dovrà ancora decidere se lasciarsi andare ai sentimenti per Laura o per il padre delle sue figlie. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Ritorno a Las Sabinas: Manuela distrutta per la morte di Alex

Alex è morto, è questo il nuovo dramma anzi il nuovo lutto che ha colpito Manterana. Manuela non riuscirà a credere di dover rivivere questo terribile incubo e si troverà ad affrontare nuovamente un duro addio. Núñez avvierà le indagini e queste porteranno a un sospettato in paese ma la cugina di Miguel e lo stesso Miguel non saranno così tanto convinti che sia questa la strada giusta. Il Larrea avrà molti dubbi in merito per via del suo incontro con Alex, poco prima della sua morte, in cui il sacerdote lo aveva messo in guardia e lo aveva spinto a rivedere totalmente il suo ruolo nell’azienda di Paca, El Acebuche. Il fratello di Tano comincerà a domandarsi cosa il prete abbia voluto dire e arriverà a una terribile conclusione.

Miguel si licenzia, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Miguel comincerà a indagare per capire cosa abbia voluto dire Alex e finirà per avere un confronto rivelatore con Jiménez. Guillermo gli confesserà di aver ricevuto degli ordini precisi da parte di Paca e di aver pagato lui Oscar per avvelenare la riserva di Las Sabinas. Scoperto questo, il Larrea deciderà di licenziarsi e di lasciare El Acebuche ed Esther, dopo aver tentato di far confessare sua madre, lo seguirà. Pilar invece, spaventata delle ripercussioni che lei e suo marito potrebbero avere, ricatterà Paca e le racconterà di aver testimoniato contro di lei e di aver ritrattato il tutto solo dopo essere stata pagata da Tomas. La Utrera si sentirà tradita.

Ritorno a Las Sabinas: Emilio comincia a sospettare di Laura

Laura non ha rotto definitivamente con Paca ma l’ha lasciata in attesa di capire cosa fare e chi scegliere tra lei e Don Emilio. La donna non se la sente di abbandonare proprio ora Las Sabinas e le sue figlie ed è completamente consapevole che le sue scelte avranno delle pesanti ripercussioni su tutti. Intanto Emilio cercherà di riconquistarla ma farà un brusco passo indietro quando capirà che in lei c’è qualcosa che non va. Il Molina sentirà Laura parlare al telefono con qualcuno e si insospettirà moltissimo sia per il tono che per qualche parola che riuscirà a percepire. Questo e gli strani vuoti di memoria che la Molina dice di avere, metteranno il padre di Gracia e Paloma sull’attenti.

Foto Credit: ©Disney+

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 14 al 18 luglio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.