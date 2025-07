Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 15 luglio 2025: Manterana è sconvolta da un nuovo lutto. Chi è morto?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 15 luglio 2025. Le trame degli episodi della Soap di Rai2 ci rivelano che Manterana si sveglierà con un nuovo dramma. Un altro cadavere sarà scoperto dalla Guardia Civile.

Su Manterana calerà di nuovo il dramma e per Manuela sarà un nuovo, doloroso, lutto da affrontare. Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 15 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, vedremo Paca confessare a Laura i suoi sentimenti ancora molto forti ma la donna sarà costretta a gelarla, incapace di scegliere – in questo momento – tra lei ed Emilio. Gracia e Tano annunceranno il loro fidanzamento ed Esther penserà di organizzare un pranzo per festeggiarli. La giornata sarà interrotta da un ospite inaspettato e molesto.

Laura convincerà Paca a dare una mano a Gracia a Las Sabinas e il comportamento della Utrera, che cambierà modo di agire, infastidirà Tomas. Tano tenterà di capire perché sua madre Silvia abbia preso le distanze da Paca mentre la Guardia Civile scoprirà un altro cadavere. Vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Laura gela Paca, ora non può amarla

Il ritorno di Laura ha scosso tutta Manterana e ovviamente ha avuto ripercussioni anche su Paca che ha rivisto, dopo anni e dopo averla creduta morta, il suo grande amore. La Utrera ha inizialmente rifiutato questa novità ma con il passare dei giorni si è convinta di non poter archiviare una storia così importante. Per questo motivo si riavvicinerà alla moglie di Emilio e le rivelerà i suoi sentimenti. L’imprenditrice è stata però battuta sul tempo da Molina, che ha messo la sua consorte in grande difficoltà. Laura dovrà gelare Paca rivelandole di non poter decidere, ora come ora, con chi stare.

Tano e Gracia fidanzati ufficialmente, ecco cosa vedremo nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Gracia ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Tano e i due annunceranno il loro fidanzamento in via ufficiale. Miguel storcerà il naso ma non potrà fare a meno che sostenere suo fratello mentre Esther, felice di aver risolto la questione con la sua rivale, deciderà di organizzare un pranzo a casa sua per festeggiare. La giornata verrà guastata dall’arrivo di un ospite inatteso. Paca si presenterà da loro completamente ubriaca e decisa e, come un fiume in piena, darà a tutti degli ipocriti e degli ingenui, visto che nessuno di loro sembra accorgersi che, con le decisioni da loro prese, nessuno sarà mai felice.

Ritorno a Las Sabinas: Un nuovo omicidio scuote Manterana

Laura chiederà a Paca di aiutare Gracia con Las Sabinas. La Utrera accetterà per far contenta la sua amata e cambierà anche il suo modo d’agire. Questo farà infuriare Tomas, che invece avrebbe voluto continuare sulla sua strada. Tano cerca di capire perché sua madre si sia allontanata dalla sua amica e Silvia gli rivela che Paca sapeva da tempo che Lucas era figlio di Miguel e non le ha detto mai nulla. Intanto, dopo che il gruppo di attivisti di cui faceva parte Óscar farà ricorso contro gli scavi, la Guardia Civile troverà un altro cadavere e sarà quello di Alex.

