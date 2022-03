Oscar 2022: come, dove e quando rivedere la cerimonia di premiazione

Anticipazioni TV

Per chi si fosse perso la diretta tv la consegna degli Oscar 2022, c'è modo di recuperare, è prevista, infatti, una replica integrale della cerimonia di premiazione ma anche uno speciale tv con "il meglio della Notte degli Oscar 2022": Ecco a che ora e su quali canali tv e streaming.

A quest'ora ormai molti voi conoscono tutti i vincitori degli Oscar 2022 e hanno scoperto in giro per il web (in particolare sui social) tutti gli Highlights della cerimonia di premiazione che si è svolta la notte scorsa al Dolby Theatre di Los Angeles. Sapete chi ha vinto l'Oscar per il miglior film, conoscete i vincitori e i perdenti nella varie categorie, ma sapete anche che la serata è stata segnata di momenti sorprendenti: uno su tutti, lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock.

Per i meno nottambuli, che non hanno potuto assistere alla diretta, ecco come rivedere la cerimonia degli Oscar 2022, nella sua versione integrale ma anche con una sintesi dei momenti più importanti nel "Meglio della Notte degli Oscar 2022".

Oscar 2022: come rivedere la cerimonia di premiazione in tv e in streaming

La Notte degli Oscar 2022 sarà riproposta in replica integralmente lunedì 28 marzo su Sky Cinema Oscar nel pomeriggio, mentre in prima serata l'appuntamento con "Il meglio della Notte degli Oscar 2022" sarà dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, disponibile anche on demand su Sky, in streaming e NOW e in chiaro su TV8 sempre il 28 marzo alle 23.45.