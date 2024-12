My Home My Destiny: Mehdi, eroe romantico o stalker? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

My Home My Destiny continua a tenerci incollati allo schermo con la storia della povera Zeynep, divisa tra l'affetto ed il senso di colpa che nutre nei confronti di Mehdi e l'amore che prova per Baris. Ma è giusto che la protagonista continui a difendere l'inquietante ex marito o sarebbe meglio che tagliasse i ponti con lui? Noi la pensiamo così...

Mehdi potrebbe sembrare un eroe romantico: in fin dei conti, ogni suo colpo di testa è dettato dal folle amore che nutre nei confronti di Zeynep, per la quale è persino pronto ad immolarsi. Ma siamo sicuri che i suoi atteggiamenti siano quelli di un uomo innamorato, anziché quelli di un uomo ossessionato? Ecco che la nostra opinione al riguardo...

My Home My Destiny: Sboccia l'amore tra Mehdi e Zeynep, ma...

Per Mehdi è stato un vero e proprio colpo di fulmine: si è innamorato di Zeynep non appena l'ha vista. Quest'ultima, invece, ha accettato di diventare sua moglie soltanto per fare contenta la madre biologica, Sakine, verso la quale nutriva un forte senso di colpa per averla lasciata da sola anni prima. Benché Zeynep non si sia sposata per amore, pian piano si è fatta conquistare dal fascino e dalle premure del tenebroso e tenero marito. Peccato che ben presto la giovane si sia resa conto che Mehdi avesse uno spaventoso lato oscuro: nonostante si comportasse da gentiluomo nei suoi confronti e fosse benvoluto da tutti nel quartiere, il meccanico, spesso, aveva degli scatti d'ira che mostravano la sua natura violenta...

My Home My Destiny: Mehdi cala la maschera e mostra la sua natura violenta...

Tutto filava liscio come l'olio, almeno fino a quando Zeynep non ha osato tentare di affermarsi ed emanciparsi. Mehdi ha festeggiato con lei quando Zeynep gli ha detto di aver ottenuto il lavoro dei suoi sogni, quello in un importante studio di avvocati. Purtroppo, però, ad un certo punto lui ha cominciato ad avere paura di perdere l'amata, che sembrava sempre più concentrata sulla sua carriera, e di conseguenza un po' meno sul loro matrimonio. La situazione è precipitata nel momento in cui Mehdi ha scoperto che Zeynep - che di frequente rincasava addirittura in tarda serata -, aveva un affascinante capo, il signor Baris. Preda della gelosia, l'uomo ha prima imposto alla consorte di licenziarsi, poi, non avendo ottenuto il risultato sperato, ossia che gli obbedisse, l'ha rinchiusa in casa. Zeynep ha distrutto la porta con un'accetta ed è uscita; in seguito, decisa a non tollerare più alcun sopruso da parte di Mehdi, gli ha chiesto il divorzio. Quest'ultimo, non volendo darsi per vinto, ha continuato a starle con il fiato sul collo, facendola sentire perseguitata fino a spingerla a sporgere denuncia; Mehdi, di tutta risposta, l'ha rapita.

My Home My Destiny: Mehdi, eroe romantico o stalker?

Ora che è tornato a piede libero, Mehdi si è ripromesso ed ha promesso ai suoi cari di non ricadere più nei vecchi schemi: starà lontano dai guai, e dunque da Zeynep. D'altra parte, si sa, "tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare". La verità è che il fratello della defunta Mujgan e della povera Cemile non ha mai smesso di pensare all'ex moglie: la vede ovunque, ed ha persino cominciato a spiarla di nascosto nel cuore della notte. Nelle ultime puntate andate in onda, però, ha compiuto un gesto degno di lode, facendo da scudo umano a Zeynep; infatti, si è preso un proiettile al posto suo, dimostrando di essere pronto a morire per lei. Tuttavia, non è il caso di lasciarsi acciecare dal bagliore di questa sua azione eroica. Se è vero che Mehdi ha salvato la vita a Zeynep, è altrettanto vero che questo gesto non può cancellare tutti i misfatti compiuti in passato, né tantomeno quelli che - sebbene più discretamente - continua a compiere; insomma, resta pur sempre colui il quale non rispetta la volontà della persona che dice di amare, aleggiandole costantemente attorno come un fantasma molesto per impedirle di andare davvero avanti. La mora tenta ancora di giustificarlo, poiché prova pietà per Mehdi, ma sbaglia: ha ragione Baris quando le dice che la cosa migliore che potrebbe farebbe è chiudere una volta per tutte la loro relazione. È bene tenere sempre a mente che c'è una grande differenza tra vero amore e pericolosa ossessione, e che è necessario tenersi alla larga da chi dice di essere innamorato, ed invece si comporta da stalker...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.