My Home My Destiny cambio programmazione: Saltano le puntate del 14 e del 15 agosto 2023. Ecco cosa andrà in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Saltano le puntata di My Home My Destiny del 14 e 15 agosto 2023. La Soap non andrà in onda su Canale5 ma scopriamo cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà a essere regolarmente trasmesso.

Ferragosto senza la storia d’amore tra Zeynep e Mehdi. My Home My Destiny non andrà in onda lunedì 14 agosto 2023 e martedì 15 agosto 2023. La Soap tornerà regolarmente il 16 agosto 2023 e proseguirà sino a venerdì. Ma cosa ci sarà su Canale5 al suo posto domani e dopodomani? Scopriamolo insieme.

My Home My Destiny: La Soap non va in onda il 14 e il 15 agosto 2023

Pausa estiva, breve, per My Home My Destiny. La nuova Soap di Canale5 non andrà in onda domani, lunedì 14 agosto 2023. Salterà quindi la puntata prevista per la vigilia di Ferragosto e la Soap tornerà regolarmente mercoledì 16. Lo Stop ci sarà anche martedì 15 e in entrambe le giornate, al posto dei consueti episodi, ci saranno alcuni episodi in replica di Terra Amara.

My Home My Destiny: ecco perchè non va in onda a Ferragosto 2023

My Home My Destiny è la nuova soap con Demet Ozdemir, conosciuta in Italia grazie a DayDreamer. L’attrice, che vediamo anche ne La Ragazza e L’Ufficiale, è ormai entrata nel cuore degli italiani e in molti la vorrebbero ancora vedere accanto al suo collega, Can Yaman.

Di lei dovremo però fare a meno sia il 14 che il 15 agosto 2023. Canale5 ha deciso di non mandare in onda gli episodi – per forza inediti – del nuovo appuntamento pomeridiano, per non far perdere agli spettatori - in molti impegnati nel weekend di Ferragosto – alcuna puntata. Tutto tornerà regolare mercoledì 16 agosto 2023, alla stessa ora.

My Home My Destiny: ecco quando tornerà in onda la Soap

My Home My Destiny tornerà regolarmente in onda il 16 agosto 2023. La Soap si prenderà una pausa anche il 15 ma tornerà più avvincente che mai mercoledì. Scopriamo le Anticipazioni dell’episodio in arrivo su Canale5:

Alla festa organizzata in onore di Zeynep, Mehdi capisce che lui e sua moglie non potranno mai trovare un punto d’incontro. Anche se lei dovesse innamorarsi, le loro vite sono decisamente agli antipodi. Zeynep è abituata a vivere nel mondo dell’alta società mentre lui è un pesce fuor d’acqua. Anche Zeynep si rende conto di questo e si sente piuttosto stanca di dover sempre stare attenta a quello che dice, per non creare fastidi a suo marito. Intanto Emine e Faruk continuano a vedersi ma dopo il loro bacio, la ragazza chiarisce di non voler essere presa in giro e di non credere che il suo interesse sia vero. Poi però, presa dai suoi sentimenti, si lascerà convincere a continuare.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 16 al 18 agosto 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.