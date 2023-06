La Ragazza e L'Ufficiale: la Serie Turca va in onda da Stasera su Canale5 e on demand su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento nel venerdì di Canale5. Da stasera, 9 giugno, va in onda La Ragazza e l'Ufficiale, la serie turca con protagonista Cesur di Brave and Beautiful, nei panni di un affascinante ufficiale turco. Tutte le puntate della Fiction, che vede la partecipazione anche di Demet Özdemir, saranno disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity.

Da stasera, venerdì 9 giugno 2023, appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. La nuova Fiction turca, che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful, andrà in onda ogni venerdì alle ore 21.45 su Canale5 e tutti gli episodi saranno disponibili anche gratuitamente e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme tutto sul nuovo appuntamento Mediaset del venerdì sera e le Anticipazioni della Prima Puntata di oggi.

La Ragazza e l'Ufficiale: nuovo appuntamento su Canale5 e su Mediaset Infinity

Ci attende, da questa sera, un nuovo appuntamento con le affascinanti storie d'amore made in Turchia. La Fiction turca La Ragazza e l'Ufficiale ci porterà indietro nel tempo, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e riporterà in TV sia Kıvanç Tatlıtuğ, alias Cesur di Brave and Beautiful sia Demet Özdemir, la Sanem di DayDreamer. La serie, composta da 21 episodi totali – divisi in due stagioni sulla tv turca – è andata in onda per la prima volta, in patria, nel 2014. Da noi in Italia ci farà compagnia per tutta l'estate e non è escluso che possano andare in onda entrambe le stagioni, una dietro l'altra senza alcuna pausa. Nel cast oltre ai già citati Kıvanç Tatlıtuğ e Demet Özdemir, ci saranno anche Farah Zeynep Abdullah che dà il volto a Sura, la protagonista femminile della storia e Birkan Sokullu, che interpreta Petro, commilitone e amico di Seyit (il protagonista maschile), che diventerà il primo e vero antagonista.





La Ragazza e l'Ufficiale: ecco la Trama della nuova Fiction in onda su Canale5

Le vicende de La Ragazza e L'Ufficiale ci portano nella Russia pre Prima Guerra Mondiale e pre Rivoluzione. Kurt Seyit Eminof è il primogenito di una famiglia turca di Crimea, nonché tra gli ufficiali migliori dello Zar Nicola II. Seyit ammira suo padre da quando è bambino e il suo sogno è diventare, un giorno, come lui. Nel suo destino c'è un matrimonio con una donna turca, esattamente come previsto dalle consuetudini di famiglia. Le cose però sono destinate a cambiare dopo l'incontro, inaspettato, con Alexandra "Şura" Verjenskaya. La giovane è la figlia più giovane di una nobile famiglia russa in difficoltà. A suo padre è stata diagnosticata una grave malattia. Per poter curare il suo papà, Sura e la sua famiglia – che comprende sua sorella maggiore Valentina – arrivano a Pietrogrado e vengono ospitati da Petro Borinsky. L'uomo, che ha dovuto lasciare l'esercito a causa di un errore compiuto durante la guerra, è un ex commilitone di Seyit. Ed è proprio per lui che Seyit e Sura, invitati alla stessa festa, si incontrano e si innamorano a prima vista. Il loro amore è però sin da subito osteggiato sia dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale sia da Petro, che si scopre essere segretamente geloso e ostile nei confronti del suo vecchio compagno d'armi. Sura è così costretta a separarsi dal suo amore e a un certo punto, pure a crederlo caduto in battaglia.

La Ragazza e l'Ufficiale Anticipazioni Prima Puntata: ecco cosa succederà Stasera su Canale5

Scopriamo insieme la Trama e le Anticipazioni della Prima Puntata de La Ragazza e l'Ufficiale:

Il tenente Kurt Seyit Eminof, nato in una famiglia turca di Crimea, è uno dei migliori ufficiali dello Zar Nicola II. Durante una licenza, si trova a Pietrogrado e partecipa a un ballo, organizzato dai genitori del suo amico ed ex commilitone, Petro. Durante la serata si imbatte nella bella Alexandra Verjenskaya, detta Sura, la più piccola delle tre figlie del nobile russo Julien Veriensky. Per la giovane è un vero e proprio colpo di fulmine ma anche Seyit, sebbene non lo dia a vedere e la ignori, rimane affascinato da lei. Poco dopo la festa, Seyit parte con i suoi amici per la Crimea, per far visita alla sua famiglia. Sura e la sorella maggiore Valentina rimangono in città per assistere il loro padre, gravemente malato e ricoverato in ospedale. Sura continua però a pensare al bell'ufficiale incontrato al ballo e sogna di danzare con lui (cosa che durante la sera non ha potuto fare). Intanto in Russia comincia a serpeggiare il malcontento che porterà, di là a poco, allo scoppio della Rivoluzione del 1917.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda ogni venerdì, alle ore 21.45, su Canale5.