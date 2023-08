My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 30 agosto 2023: Addii e riconciliazioni. Per Zeynep e Mehdi non c'è pace!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 30 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep e Mehdi ancora distanti. Zeliha peggiora la situazione.

Le Anticipazioni della puntata in onda su Canale5 il 30 agosto 2023, alle ore 15.45, ci rivelano che Zeynep e Zeliha prenderanno delle decisioni molto importanti e anche poco gradite. Sultan invece comincerà a fare domande a Emine sul suo nuovo fidanzato e, non ricevendo alcuna risposta, deciderà di pedinare la figlia. Faruk sarà costretto ad allontanarsi dalla sua giovane amante.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep e Mehdi ancora distante

Zeynep ha detto addio a Mehdi e sembra decisa a farsi da parte per lasciarlo libero di occuparsi di suo figlio. Dopo il confronto con Cemile e Mujgan, la ragazza capirà che la situazione è destinata a complicarsi. Tra lei e suo marito continuerà a esserci una grande distanza, peggiorata dall’importante decisione di Zeliha, che non piacerà per nulla ai coniugi Karaca. Come si risolverà il tutto?

My Home My Destiny Anticipazioni: Sultan pedina Emine

Sultan sarà molto in ansia per sua figlia. Emine ha cominciato a frequentare un uomo di cui lei non sa nulla e la cosa non le fa per nulla piacere. La donna cercherà di capire di chi si tratti ma Emine non vorrà rivelarle il nome del suo nuovo fidanzato. Poco dopo che la ragazza sarà uscita di casa, Sultan deciderà di pedinarla, per capire cosa le stia nascondendo. Scoprirà la verità?

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Faruk lascia Emine

Emine non può rivelare a nessuno di aver cominciato a frequentare Faruk. La ragazza deve mantenere questo segreto sia per evitare che la sua famiglia la ostacoli sia per non ferire Zeynep. La giovane continuerà a non dire nulla a nessuno ma la situazione precipiterà nel momento in cui Faruk si allontanerà da lei, nonostante non voglia lasciarla.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.