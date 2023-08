Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 29 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep rinuncia a Mehdi e gli scrive una lettera d'addio.

Nella puntata di My Home My Destiny in onda su Canale5 il 29 agosto 2023, alle ore 15.45, Mehdi sarà molto deluso dalla sua famiglia. Il ragazzo scoprirà che solo Cemile era al corrente della gravidanza di Benal e che, d’accordo con Sultan, si era recata dalla donna per darle dei soldi e convincerla a trasferirsi. Il Karaca, sconvolto, confermerà a Zeynep di non voler rinunciare al loro matrimonio ma più tardi sarà costretto a leggere una lettera d’addio, scritta dalla moglie. La Goksu lascerà casa dei suoceri e raggiungerà Sultan ma vi troverà le sue cognate, con cui avrà un forte scontro.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi furioso contro Cemile

Zeynep ha confessato a Mehdi che Benal aspetta un figlio da lui e che, purtroppo, la sua famiglia non gli ha voluto dire nulla. Il ragazzo, sconvolto da questa terribile novità, deciderà di affrontare le sue sorelle e sua madre. Scoprirà però che l’unica persona al corrente di tutto era Cemile, con cui avrà un duro scontro, soprattutto dopo che la sorella gli avrà rivelato di aver tentato di liberarsi di Benal, dandole dei soldi. Cemile si offenderà per le parole terribili del fratello e gli dirà di averlo fatto solo per amor suo.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep dice addio a Mehdi

Nermin e Benal si sono alleate e sono in attesa di vedere Mehdi e Zeynep divorziare. Il Karaca però non sarà per nulla propenso a rinunciare al matrimonio con sua moglie, neanche con un figlio in arrivo. Zeynep avrà però preso la decisione per lui. La giovane si trasferirà a casa di Sultan. Lascerà al marito una lettera d’addio, che Mehdi leggerà con dolore. Il Karaca giurerà di riportare la sua amata moglie a casa.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep contro Cemile e Mujgan

Zeynep deciderà di lasciare Mehdi libero di vivere la sua vita con Benal e con il loro figlio. La ragazza sceglierà di farsi da parte e di non intralciare la sua amica. Ma la sua decisione non farà per nulla piacere né a Mehdi né a Cemile ma nemmeno a Mujgan. Le tre donne si incontreranno a casa di Sultan e avranno un duro scontro. Le sorelle Karaca se la prenderanno con la cognata per aver lasciato il loro fratello.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 28 agosto al 2 settembre 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.