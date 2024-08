My Home My Destiny 2 Anticipazioni 4 agosto 2024: Mehdi si presenta al matrimonio di Cemile e Nuh!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 4 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi, a gran sorpresa, si presenta al matrimonio di Cemile e Nuh...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono ricche di momenti emozionanti. Nell'episodio in onda il 4 agosto 2024, Zeynep e Baris stanno parlando del loro passato, mentre Mehdi continua ad aspettarla fuori dall'ufficio. Inoltre, ancora innamorato di lei, continua anche a rifiutare il corteggiamento di Nazli, la quale però non demorde. Dopodiché, l'avvocato convoca Nermin per raccontarle di aver visto il meccanico aspettare Zeynep fuori dall'ufficio per poi fuggire appena ha tentato di avvicinarsi. La donna sembra preoccupata. Intanto, si avvicina il giorno delle nozze tra Cemile e Nuh. Sultan ed Emine si stanno impegnando molto per rendere la giornata ancora più speciale; purtroppo, però, accadrà qualcosa di molto spiacevole: gran parte degli invitati non si presentano per non offendere Mehdi, contrario a questo matrimonio. Tuttavia, al termine della cerimonia, a sorpresa si presenta. Dopo aver ballato con l'ex moglie, andrà dalla sorella per darle la sua benedizione e farle gli auguri...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi respinge Nazli...

Mentre tutti gli altri avvocati hanno lasciato l'ufficio, Zeynep è rimasta per parlare con il signor Baris. La giovane ed il suo capo stanno affrontando un delicato argomento, ossia il loro passato, e nel mentre Mehdi continua ad aspettarla fuori. Inoltre, ancora innamorato di Zeynep, continua a rifiutare le avances di Nazli, che invece non ne vuole sapere di gettare la spugna...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin in allarme!

Il signor Baris contatta Nermin. L'avvocato ha qualcosa d'importante da raccontarle: si è accorto che Mehdi stava aspettando Zeynep fuori dall'ufficio; allora si è avvicinato per parlargli, ma a quel punto lui è fuggito via in tutta fretta. Baris sembra piuttosto allarmato per il comportamento di Mehdi, e lo stesso si può dire della donna. Nermin, che non ha mai visto di buon occhio l'ex genero, specialmente alla luce degli ultimi inquietanti avvenimenti, continua a pensare che possa rappresentare un pericolo per sua figlia...

Mehdi torna sui suoi passi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 4 agosto 2024

Si avvicina il giorno delle nozze tra Cemile e Nuh. Gli sposi sono felici come non mai, e lo stesso si può dire dei loro amici. Sultan ed Emine, inoltre, si stanno dedicando anima e corpo alla preparazione, poiché vogliono che questa giornata sia memorabile. Purtroppo, però, accadrà qualcosa che non avrebbero potuto né prevedere né controllare: la maggior parte degli invitati non si presenteranno per non far indispettire Mehdi, contrario al matrimonio. Tuttavia, al termine della cerimonia, il meccanico si presenterà e, dopo aver ballato con Zeynep, si avvicinerà a Cemile per darle la sua benedizione e farle gli auguri...

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.30.