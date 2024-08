My Home My Destiny 2 Anticipazioni 3 agosto 2024: Mehdi pedina Zeynep!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 3 agosto 2024 su Canale 5: Mujgan respinge Nuh, essendo ancora contraria alle nozze. Mehdi, invece, sta pedinando Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 agosto 2024, alle 14:30, Nuh sta parlando con Cemile dopo il confronto che ha avuto con Mehdi e le giura che non è mai stata un ripiego: non la considera il rimpiazzo di Emine. Lei si mostra molto comprensiva, tanto che gli dice che ciò che conta è quello che prova nel presente e non ciò che provava in passato. Allora, Nuh e Cemile decidono di portare avanti l'idea di sposarsi. Dopodiché, il giovane tenta di parlare con Mujgan per spiegarle che per l'amata sarebbe importante avere la sua famiglia accanto nel loro grande giorno, ma non ha il successo sperato. Per rispettare la tradizione, Nuh propone a Sultan di fare le veci della madre di Cemile e chiede a lei la sua mano. Sia Sultan che Sakine, Nermin, Emine e Zeynep festeggiano le imminenti nozze e preparano la notte dell'hennè per la futura sposa. Tuttavia, nel corso della serata la protagonista viene chiamata in ufficio insieme ai collegi; Zeynep ci si sta recando senza accorgersi che Mehdi la sta seguendo. Quest'ultimo l'aspetterà e vedrà uscire tutti gli avvocati fatta eccezione per l'ex moglie...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nuh e Cemile si sposano ugualmente!

Quando Benal gli ha detto che Cemile e Nuh si erano segretamente fidanzati, Mehdi è andato a prendere il suo amico di petto. Dopo il loro difficile faccia a faccia, Nuh si affretta a raggiungere l'amata perché desideroso di rincuorarla. Il giovane vuole giurarle che non è mai stata un ripiego, ossia il rimpiazzo di Emine. Cemile si mostra molto comprensiva e gli dice che per lei non conta ciò che è successo o ha provato in passato, poiché l'unica cosa davvero importante è il sentimento che ora nutre nei suoi confronti. Pertanto, portano avanti la loro idea di sposarsi, nonostante tutto.

My Home My Destiny Anticipazioni: Mujgan respinge Nuh!

Nuh sa che Cemile è triste perché la sua famiglia non sarà al suo fianco il giorno delle nozze. Infatti, sia Mehdi che Mujgan si dicono contrari a questo matrimonio. Allora, il ragazzo decide di raggiungere la futura cognata per chiederle di mettersi una mano sulla coscienza e spiegarle quanto significherebbe per sua sorella avere i suoi cari accanto quel giorno. Purtroppo, però, non otterrà il successo sperato...

Mehdi pedina Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 3 agosto 2024

Per rispettare la tradizione, Nuh si reca da Sultan per proporle di fare le veci della famiglia di Cemile e chiederle la mano di quest'ultima. La donna accetta felicemente. Sia Sultan che Sakine, Nermin, Emine e Zeynep stanno festeggiando con grande entusiasmo le imminenti nozze, ed intanto preparano la notte dell'hennè per la futura sposa. Tuttavia, nel corso della serata, l'avvocato viene convocata d'urgenza con gli altri colleghi. Zeynep si sta recando in ufficio, senza accorgersi che Mehdi la sta pedinando. Il meccanico s'insospettisce ed indispettisce quando si rende conto che tutti gli avvocati sono usciti, mentre la sua ex moglie no...

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.30.