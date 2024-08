My Home My Destiny 2 Anticipazioni 10 agosto 2024: Mehdi ruba un bacio a Zeynep!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 10 agosto 2024 su Canale 5: Nuh e Cemile sono marito e moglie, ma non riescono a sciogliere il ghiaccio. Mehdi, invece, strappa un bacio a Zeynep. Nel frattempo, Mujga, affranta, sta per ricevere una visita inaspettata...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 agosto 2024, alle 14:30, Mehdi sta provando a convincere Zeynep a tornare con lui, tanto da arrivare a rubarle un bacio al matrimonio di Nuh e Cemile; tuttavia, soltanto Sakine è felice di questa iniziativa. Intanto, i due sposini, dopo il matrimonio, sembra piuttosto impacciati, specialmente Cemile, che appare frenata. Mujgan, invece, si sente molto sola a casa sua, dato che ormai tutti hanno preso la loro strada. D'altra parte, la donna sta per ricevere una visita inattesa, e che il fratello non gradirà per niente...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi si presenta al matrimonio di Nuh e Cemile...

Mehdi non ha preso bene la notizia del fidanzamento segreto di Nuh e Cemile, poiché si è sentito tradito da entrambi: dopotutto, lui è il suo migliore amico e lei è sua sorella e non gli avevano detto nulla. Così, il meccanico non è riuscito a dare loro la sua benedizione. Tutti erano certi che, di conseguenza, Mehdi non si sarebbe presentato al loro matrimonio, ma ha sorpreso i presenti facendo il suo ingresso in scena. Al termine della cerimonia, Mehdi ci tiene a far sapere a Nuh e a Cemile di non avercela con loro, tanto che augura ad entrambi di essere molto felici insieme...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi ruba un bacio a Zeynep!

Mehdi si è recato alla cerimonia non soltanto per fare i suoi auguri agli sposi, bensì anche per rivedere Zeynep. Lui non si è ancora rassegnato alla fine della loro storia d'amore, essendone ancora follemente innamorato. Mehdi sta tentando il tutto per tutto per cercare di convincere l'ex moglie a tornare a casa da lui, e, in uno slancio di coraggio e passione, arriva persino a rubarle un bacio. Tuttavia, sembra proprio che l'unica ad essere felice dell'iniziativa di Mehdi sia Sakine, la quale continua a fare il tifo per l'ex genero...

Mujgan riceve una visita inattesa, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 10 agosto 2024

Nuh e Cemile sono finalmente marito e moglie. I due sono felici come non mai, anche se questa gioia incommensurabile non li rende meno impacciati, anzi. Pare proprio che né Nuh né Cemile riescano a sciogliere il ghiaccio, ed in particolar modo lei appare molto frenata. Intanto, c'è qualcuno che è di tutt'altro umore. Mujgan è a casa sua e si sente schiacciata dal peso della solitudine. Ormai i suoi cari se ne sono andati perché hanno deciso di prendere la loro strada; e a lei che cosa rimane? Mentre continua a piangersi addosso, qualcuno bussa alla porta. Chi sarà? La visita che sta per ricevere non renderà per niente contento Mehdi...

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.30.