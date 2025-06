Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: la seconda puntata arriva il 5 giugno 2025 su Sky e in Streaming su NOW

Anticipazioni TV

Fabio Caressa ci aspetta per la seconda puntata di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo. Quali tentazioni aspettano i 12 concorrenti dello strategy game in onda su Sky e in Streaming su NOW? Scopriamo le anticipazioni dell'episodio numero 2 in arrivo il 5 giugno 2025 con una tentazione speciale!

Arriva oggi, 5 giugno 2025, la seconda puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Fabio Caressa ci aspetta su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – in simulcast su TV8 alle ore 21.30 e Streaming su NOW, per continuare il trekking nella giungla malese a cui sono sottoposti dodici temerari concorrenti. I partecipanti non devono solo affrontare il caldo e l’umidità estrema ma devono anche riuscire a non cadere nelle tentazioni disseminate lungo il loro percorso, che depauperano il montepremi finale, da dividere alla fine del loro viaggio. Ma cosa è successo nella prima puntata e cosa succederà nel nuovo episodio che ci aspetta da oggi? Vediamolo insieme.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: ecco cosa è successo nella prima puntata

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è cominciato lo scorso giovedì, 29 maggio 2025. Nella prima puntata abbiamo conosciuto i 12 concorrenti in gara, che a loro volta hanno fatto la conoscenza l’uno dell’altro e hanno costituito la Compagnia delle Tentazioni, che ha cominciato ad affrontare un trekking estremo nella giungla malese. Non tutti erano consci della fatica che li avrebbe aspettati ma soprattutto nessuno sapeva che sarebbe stato protagonista di un esperimento sociale, che aiuterà noi ma anche loro stessi a capire quanto, come e quando le logiche del gruppo hanno la meglio sui propri desideri personali.

Leggi anche Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: lo strategy game condotto da Fabio Caressa arriva su Sky e in Streaming su NOW

Tutti i concorrenti sono sottoposti a tentazioni lungo il loro cammino e queste tentazioni si presentano come aiuti molto costosi il cui prezzo, qualora qualcuno li scelga, viene scalato dal montepremi finale, che sarà diviso tra tutti una volta arrivati al traguardo. Nella prima tranche di questo lungo percorso abbiamo avuto modo di capire chi è maggiormente disposto al sacrificio e a non sprecare denaro e chi invece non si lascia scappare ghiotte occasioni come quella di dormire in un hotel pieno di confort trovato in mezzo alla giungla o anche a farsi fare un massaggio ai piedi dopo una lunga camminata o a pagare 200 euro una fetta di pizza non tanto invitante ma presa solo per non mangiare riso e fagioli.

Sono nate anche le prime inimicizie e sono emersi anche i primi punti deboli di ognuno dei viaggiatori che ricordiamo essere:

Alessandro , 37 anni, Milano, creativo;

, 37 anni, Milano, creativo; Alice , 24 anni, Roma, project manager;

, 24 anni, Roma, project manager; Alvise , 23 anni, Vicenza, content creator;

, 23 anni, Vicenza, content creator; Benedetta , 53 anni, Milano, casalinga;

, 53 anni, Milano, casalinga; Danielle , 27 anni, Roma, atleta;

, 27 anni, Roma, atleta; Enrico , 51 anni, Roma, ex imprenditore;

, 51 anni, Roma, ex imprenditore; Francesco , 62 anni, Torino, ex dirigente;

, 62 anni, Torino, ex dirigente; Grazia , 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola;

, 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola; Marco , 22 anni, Milano, stylist;

, 22 anni, Milano, stylist; Roberta , 47 anni, Roma, ex manager;

, 47 anni, Roma, ex manager; Saveria , 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice;

, 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice; Yaser, 35 anni, Milano, odontoiatra.

Ecco cosa succederà nella seconda puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo

Nella seconda puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, in onda oggi 5 giugno 2025, su Sky, TV8, in Streaming su NOW e sempre disponibile ON DEMAND, vedremo la prima tentazione speciale ma anche una delle prime novità sconcertanti di questo programma dove non ci sono giudizi ma è solo questione di scelte e conseguenze.

Arriva l’ASIA MINIMARKET

Prima di tutto i concorrenti ripartiranno da un montepremi di 293.300 euro, decurtato di quasi 7000 euro da quello di partenza. Le tentazioni del nuovo percorso saranno tante così come le novità in arrivo. Si partirà immediatamente con la tentazione special, rappresentata da una diavolessa pronta a tutto pur di convincere i viaggiatori a cedere. I partecipanti si troveranno davanti all’ASIA MINIMARKET, un minimarket gestito da Asia Argento, che offrirà loro prodotti che potrebbero apportare grandi benefici al loro viaggio – ricordiamo che ognuno è dotato di un semplice kit di sopravvivenza e nulla più – e ovviamente innescherà nuove discussioni e alimenterà inimicizie e alleanze. Ma cosa decideranno di fare i viaggiatori? Cederanno o resisteranno per il bene della Compagnia?

Si unisce il tredicesimo concorrente

Nella seconda puntata ci sarà una grande novità. I concorrenti conosceranno il 13esimo partecipante, che si unirà alla Compagnia delle Tentazioni che ha accumulato già km e caldo sulle spalle. Si tratterà di Sandro, 52 anni, professore di lingue di Alessandria, con cui il gruppo dovrà dividere cibo e tende. Sandro dovrà riuscire a integrarsi e farsi accettare entro 48 ore, passate le quali i suoi compagni decideranno se renderlo o meno membro effettivo della squadra. Come andrà a finire? La curiosità è tanta!

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo va in onda ogni giovedi su Sky in simulcast su TV8 e in Streaming su NOW.