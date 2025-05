Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: lo strategy game condotto da Fabio Caressa arriva su Sky e in Streaming su NOW

Anticipazioni TV

Dal 29 maggio 2025 su Sky e in Streaming su NOW arriva un nuovo grande show ad alto tasso di adrenalina. Fabio Caressa conduce Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, uno strategy game ma anche un esperimento sociale dove sarà tutta questione di scelte e conseguenze. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutto pronto per la partenza di un nuovo grande show ad alto tasso d’avventura e adrenalina. Da giovedì 29 maggio 2025 su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming su NOW, arriva Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo.

Non si tratterà solo di uno show di sopravvivenza e nemmeno di un strategy game come siamo abituati a pensarlo ma sarà un vero e proprio esperimento sociale, in cui non ci sarà giudizio ma sarà solo questione di scelte e conseguenze, parola di Fabio Caressa, il conduttore di questo nuovo appuntamento che ci terrà compagnia per 6 settimane, ogni giovedì. Protagonisti dell’avventura saranno dodici sconosciuti – che non si conoscono nemmeno tra loro – che dovranno fare squadra per raggiungere il montepremi finale di 300.000 euro, da dividere tra loro ma che sarà soggetto a tante ma tante tentazioni.

Ma cos’è Money Road e perché è diverso da qualsiasi altro programma di intrattenimento che abbiamo visto? E soprattutto cosa significa che ogni tentazione ha un prezzo? Ora vi sveliamo tutto!

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma

Come nasce Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è il nuovo grande show prodotto da Blu Yazmine in arrivo su Sky e in Streaming su NOW. Si tratta di un nuovo programma ma anche di un nuovo format, ancora inedito nella TV italiana, che si rifà al reality show britannico Tempting Fortune con una rilettura più calda, coinvolgente e vivace. Da qui la scelta di un conduttore che non solo narrasse l’esperienza – come nella versione originale britannica – ma ne fosse testimone.

Fabio Caressa conduttore e testimone di un vero e proprio esperimento sociale

Il desiderio di rendere Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo più vivace e intenso rispetto al format originale è passata anche per la decisione di avere un vero e proprio conduttore-testimone di questa avventura. La scelta è ricaduta su Fabio Caressa - al suo esordio nella conduzione di un programma di intrattenimento - che incarna perfettamente lo spirito della missione di un programma senza troppi fronzoli ma che vuole indagare sulle conseguenze che le scelte di un singolo possono avere su un gruppo. Caressa ha dichiarato di essere stato molto contento di essere stato scelto per far parte di un “dream team” (come lo ha chiamato lui stesso), pronto ad analizzare aspetti emotivi e molto personali di ciascun concorrente. Ha anche rivelato di aver scelto, insieme a tutto l’entourage, di essere presente fisicamente accanto ai partecipanti, per condividere con loro questa esperienza unica, simile in certi aspetti – soprattutto per quanto riguarda l'emotività – a Pechino Express, della cui undicesima stagione (quella intitolata Pechino Express – La Rotta del Dragone) è stato un viaggiatore anzi un vero e proprio protagonista, tra i più amati di sempre. Fabio Caressa, lo vedremo, sarà sì un conduttore ma anche un punto di riferimento per tutti i dodici concorrenti. Ma veniamo alle regole del gioco.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: ecco le regole del gioco

Money Road si differenzia nel palinsesto televisivo dell’intrattenimento grazie alla scelta di un cast composto da persone comuni, dodici sconosciuti che si troveranno ad affrontare un’avventura di sopravvivenza nella calda e umida giungla della Malesia. I concorrenti, che formeranno una squadra chiamata Compagnia delle Tentazioni, dovranno affrontare un trekking in più tratte, lungo 12 giorni, attraversando e a volte sfidando una natura bellissima ma ostile e a volte proibitiva, piena di fiumi dalle acque agitate, di insetti e persino di sanguisughe. L’obiettivo sarà quello di raggiungere il montepremi in palio da dividere per ciascun partecipante.

A questo difficile percorso dalle temperature altissime – si può arrivare ai 40° con 98% di umidità – si aggiungerà una difficoltà in più: la tentazione. Sì perché i protagonisti di questo show, costretti a unire le forze per affrontare al meglio tutte le difficili situazioni, si troveranno a essere costantemente tentati da piccoli o grandi aiuti che potrebbero agevolarli nelle varie tappe ma che avranno un esoso costo. Se qualcuno di loro, anche solo uno, cederà e accetterà la proposta, a pagare pegno sarà tutto il gruppo. Dal premio in palio (ricordiamo che al traguardo sarà da dividere tra tutti) sarà decurtato il prezzo di ogni singola tentazione.

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo più che uno strategy game è un esperimento sociale

Le tentazioni metteranno alla prova non solo ogni singolo partecipante, che si troverà a capire più di prima i suoi limiti e le sue forze, ma metteranno a rischio l’unità di un gruppo, che passo dopo passo dovrà conoscersi, apprezzarsi o sopportarsi. Ed ecco che il resistere o cedere alle tentazioni, sancirà il passaggio da stategy game a esperimento sociale. Come mettere d’accordo l’esigenza del singolo con quella del gruppo? Come e perché decidere di pensare o no a se stesso per il bene della Compagnia?

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo metterà in atto una serie di meccanismi per cui si creeranno alleanze, simpatie o conflitti, che renderanno più semplice o più difficile il viaggio e rovineranno o salderanno l’armonia del gruppo. Nel corso del viaggio – e dalla sfida con se stessi e con i propri vizi e desideri – le tentazioni potranno essere segrete o essere persino incarnate da qualche “lucignolo” chiamato apposta per rendere il tutto ancora più appetibile. A partecipare all’esperimento e a tentare i viaggiatori ci saranno delle guest star come Giorgio Locatelli (che preparerà la pasta fresca), Enzo Miccio (che tenterà i concorrenti con il lusso) e Asia Argento (che fornirà beni di prima necessità in un market in mezzo alla giungla). I “diavoletti tentatori” saranno un malus che metterà ancora più a repentaglio l’unità della compagnia. Come abbiamo anticipato prima, ci saranno anche delle tentazioni che rimarranno segrete o meglio che non verranno rivelate dal conduttore e che potranno essere svelate solo da chi cederà, qualora lui voglia confessarlo.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: ecco chi sono i concorrenti

Fabio Caressa accoglierà nel suo “ufficio” in mezzo alla giungla malese i dodici concorrenti di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, tutti sconosciuti e che non si conoscono tra loro. I partecipanti sono arrivati in Malesia convinti di partecipare a un gioco di sopravvivenza con un montepremi finale ma nessuno di loro era a conoscenza del fatto che, durante il tragitto, ci sarebbero state tante tentazioni, pronte a mettere in discussione l’unità del gruppo ma anche la propria emotività. I partecipanti hanno professioni, backgroud, storie e obiettivi diversi ed è soprattutto per questo che non ci sarà alcun giudizio ma sarà solo questione di scelte e conseguenze. Scopriamo chi sono e cominciamo a farci un’idea su chi resisterà o meno alle tentazioni:

Alessandro , 38 anni da Milano, creativo : originario di Lecce, oggi vive a Milano. Dopo alcune esperienze in TV, ora è un consulente creativo e autore di contenuti web. Ama fare gli scherzi, anche sui social, dove realizza sketch comici e imitazioni. Alessandro si definisce parsimonioso; in casa non accende il riscaldamento e in vacanza opta per le soluzioni più economiche. Nonostante questo, sostiene che non è il montepremi finale ad averlo spinto a partecipare;

, da Milano, : originario di Lecce, oggi vive a Milano. Dopo alcune esperienze in TV, ora è un consulente creativo e autore di contenuti web. Ama fare gli scherzi, anche sui social, dove realizza sketch comici e imitazioni. Alessandro si definisce parsimonioso; in casa non accende il riscaldamento e in vacanza opta per le soluzioni più economiche. Nonostante questo, sostiene che non è il montepremi finale ad averlo spinto a partecipare; Alice , 24 anni da Roma: è una project manager e organizza serate evento in giro per Roma. Mondana e socievole, ama vivere nelle comodità. Nonostante sia molto giovane, ha già vissuto esperienze importanti e non sempre piacevoli. Si definisce una combattente e affronta Money Road con grinta e ambizione perché le piace la sfida ma anche per avere la possibilità di mostrare a tutti chi è realmente;

, da Roma: è una e organizza serate evento in giro per Roma. Mondana e socievole, ama vivere nelle comodità. Nonostante sia molto giovane, ha già vissuto esperienze importanti e non sempre piacevoli. Si definisce una combattente e affronta Money Road con grinta e ambizione perché le piace la sfida ma anche per avere la possibilità di mostrare a tutti chi è realmente; Alvise , 23 anni da Vicenza: è un content creator ; lavora da quando ha 16 anni e ha fatto un po’ di tutto, compreso il cuoco. Nonostante la forte competizione nel mondo dei social, riesce a mantenersi con i contenuti web che realizza. È socievole, sorridente e generoso ma anche combattivo. È molto legato alla famiglia tanto che se riuscisse ad arrivare al montepremi finale, lo userebbe per aiutare la madre;

, da Vicenza: è un ; lavora da quando ha 16 anni e ha fatto un po’ di tutto, compreso il cuoco. Nonostante la forte competizione nel mondo dei social, riesce a mantenersi con i contenuti web che realizza. È socievole, sorridente e generoso ma anche combattivo. È molto legato alla famiglia tanto che se riuscisse ad arrivare al montepremi finale, lo userebbe per aiutare la madre; Benedetta , 53 anni da Milano, detta Cinny: è una casalinga ; proviene da una famiglia nobile di Napoli ed è cresciuta tra bon ton e comodità. Ha molte passioni, a cui ha sempre avuto la possibilità di dedicarsi. È una donna sportiva e una rider. Da anni pratica enduro e downhill è estremamente competitiva, deve eccellere in ogni cosa che fa. Partecipa a Money Road per concedersi un’esperienza solo per sé stessa;

, da Milano, detta Cinny: è una ; proviene da una famiglia nobile di Napoli ed è cresciuta tra bon ton e comodità. Ha molte passioni, a cui ha sempre avuto la possibilità di dedicarsi. È una donna sportiva e una rider. Da anni pratica enduro e downhill è estremamente competitiva, deve eccellere in ogni cosa che fa. Partecipa a Money Road per concedersi un’esperienza solo per sé stessa; Danielle , 27 anni da Roma: è una sportiva . Nata in Camerun, a 6 anni la madre la manda dallo zio in Italia. Quando lo zio muore improvvisamente deve trasferirsi in un istituto di suore, dove rimane fino ai 18 anni. Per mantenersi ha fatto mille lavoretti ma lo sport le ha cambiato la vita: è diventata pesista ed è stata 5 volte campionessa giovanile del lancio del peso. Orientata al risultato e disciplinata di natura, gli amici la chiamano “braccino corto” perché spende pochissimo. Ha avuto una piccola esperienza televisiva, nel 2021, nel programma Notti Europee;

, da Roma: è una . Nata in Camerun, a 6 anni la madre la manda dallo zio in Italia. Quando lo zio muore improvvisamente deve trasferirsi in un istituto di suore, dove rimane fino ai 18 anni. Per mantenersi ha fatto mille lavoretti ma lo sport le ha cambiato la vita: è diventata pesista ed è stata 5 volte campionessa giovanile del lancio del peso. Orientata al risultato e disciplinata di natura, gli amici la chiamano “braccino corto” perché spende pochissimo. Ha avuto una piccola esperienza televisiva, nel 2021, nel programma Notti Europee; Enrico , 51 anni da Roma: è un uomo affascinante e socievole ed è abituato a vivere nel lusso e nelle comodità; non gli piace ritrovarsi in situazioni estreme o precarie. L’ultima volta che è stato in campeggio è stato 25 anni fa. Ex imprenditore , oggi non lavora, investe privatamente in borsa e si gode tutto quello che ha. La sua fissazione? Lo shopping;

, da Roma: è un uomo affascinante e socievole ed è abituato a vivere nel lusso e nelle comodità; non gli piace ritrovarsi in situazioni estreme o precarie. L’ultima volta che è stato in campeggio è stato 25 anni fa. , oggi non lavora, investe privatamente in borsa e si gode tutto quello che ha. La sua fissazione? Lo shopping; Francesco , 62 anni da Torino: è un ex dirigente di una multinazionale ma oggi ha cambiato completamente vita e fa il musicista . È creativo ma pragmatico, competitivo e vanitoso. Ha l’indole del leader e gli piace stare al centro dell’attenzione. Assicura di non partecipare solo per il montepremi finale perché, come lui stesso dice, nella vita non si nega nulla e già spende per tutto quello che gli interessa e che lo fa stare bene;

, da Torino: è di una multinazionale ma oggi ha cambiato completamente vita e . È creativo ma pragmatico, competitivo e vanitoso. Ha l’indole del leader e gli piace stare al centro dell’attenzione. Assicura di non partecipare solo per il montepremi finale perché, come lui stesso dice, nella vita non si nega nulla e già spende per tutto quello che gli interessa e che lo fa stare bene; Grazia , 37 anni da Acireale, fruttivendola e creator : ha 6 figli ed è conosciuta sui social come “La fruttarola più bella d’Italia”. Il marito ha un banco della frutta e lei ogni giorno va da lui per fare contenuti da postare sui social e incontrare i suoi fan. È una siciliana verace, spontanea e genuina. Non ha mai lasciato la Sicilia e Money Road è il suo primo viaggio. Se vincesse parte del montepremi, inizierebbe una nuova attività legata alla gastronomia;

, da Acireale, : ha 6 figli ed è conosciuta sui social come “La fruttarola più bella d’Italia”. Il marito ha un banco della frutta e lei ogni giorno va da lui per fare contenuti da postare sui social e incontrare i suoi fan. È una siciliana verace, spontanea e genuina. Non ha mai lasciato la Sicilia e Money Road è il suo primo viaggio. Se vincesse parte del montepremi, inizierebbe una nuova attività legata alla gastronomia; Marco , 22 anni da Milano: fa lo stylist e ha una passione per la moda da quando aveva 16 anni. Perfezionista e innamorato dei comfort, vive perfettamente inserito in quella che definisce la “giungla urbana di Milano”. Spende molto per lo shopping e per i taxi perché dice di odiare gli spostamenti sui mezzi pubblici. Adora il cibo italiano. Partecipa a Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo perché vuole mostrare, a sé stesso e agli altri, di avere un lato più “selvaggio” che sa controllare;

, da Milano: fa lo e ha una passione per la moda da quando aveva 16 anni. Perfezionista e innamorato dei comfort, vive perfettamente inserito in quella che definisce la “giungla urbana di Milano”. Spende molto per lo shopping e per i taxi perché dice di odiare gli spostamenti sui mezzi pubblici. Adora il cibo italiano. Partecipa a Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo perché vuole mostrare, a sé stesso e agli altri, di avere un lato più “selvaggio” che sa controllare; Roberta , 47 anni da Roma: salernitana di nascita ma romana d’adozione, ha da poco cambiato vita; dopo anni come Team Manager di una grande azienda ha mollato tutto per dedicarsi a sé stessa e alla famiglia , composta dal marito e dalla figlia. Roberta è molto diretta e schietta ma ha anche un lato più sornione. Perfettina e precisa, pianifica sempre tutta la giornata in ogni minimo dettaglio;

, da Roma: salernitana di nascita ma romana d’adozione, ha da poco cambiato vita; dopo anni come Team Manager di una grande azienda ha mollato tutto per , composta dal marito e dalla figlia. Roberta è molto diretta e schietta ma ha anche un lato più sornione. Perfettina e precisa, pianifica sempre tutta la giornata in ogni minimo dettaglio; Saveria , 38 anni da Vellezzo Bellini (Pavia): fa la tatuatrice ma da tempo e ora, insieme alla figlia, fa l’influencer e dà consigli alle giovani adolescenti. Dice di non avere filtri, di parlare molto e di litigare facilmente ma è anche molto sorridente. Sposata da 15 anni, sostiene che a Money Road non sentirebbe la mancanza della famiglia perché sarebbe l’occasione per rilassarsi. Se vincesse parte del montepremi finale vorrebbe aprire una scuola di tatuaggi o un franchising;

, da Vellezzo Bellini (Pavia): fa la ma da tempo e ora, insieme alla figlia, fa l’influencer e dà consigli alle giovani adolescenti. Dice di non avere filtri, di parlare molto e di litigare facilmente ma è anche molto sorridente. Sposata da 15 anni, sostiene che a Money Road non sentirebbe la mancanza della famiglia perché sarebbe l’occasione per rilassarsi. Se vincesse parte del montepremi finale vorrebbe aprire una scuola di tatuaggi o un franchising; Yaser, 35 anni da Milano: è un odontoiatra metà italiano (da parte di madre) e metà palestinese (da parte di padre); insegna all’università e tiene corsi di formazione. Ha una compagna e un figlio di un anno. Dopo un passato da festaiolo, oggi si ritiene una persona empatica e riflessiva anche se non tollera le prepotenze. Di natura si ritiene un leader e paladino delle ingiustizie. Partecipa al programma per una sfida personale e perché crede possa essere un percorso di introspezione.

Che Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo abbia inizio… e chissà a quali tentazioni non sapremmo resistere!

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo va in onda ogni giovedi su Sky e in Streaming su NOW.