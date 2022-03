Love is in the Air, è finita tra Eda e Serkan: Hande Ercel e Kerem Bursin si sono lasciati

Anticipazioni TV

I protagonisti della soap di Canale5, Love is in the Air, si sono detti addio. Ecco cosa è successo a Eda e Serkan!

Doccia fredda per i fan di Love is in the Air. Eda e Serkan non stanno più insieme. È finita la favola d'amore tra Hande Ercel e Kerem Bursin. Gli attori, protagonisti dell'amata soap di Canale5, si sono lasciati. La notizia è stata da poco confermata dalla manager del Bursin ma non sono ancora chiari i motivi della rottura. C'è chi parla di differenze caratteriali, chi grida al tradimento e chi mette persino in mezzo Demet Ozdemir la Sanem di Daydreamer. Ma scopriamo cosa è successo in questi giorni:

Love is in the Air: Hande Ercel e Kerem Bursin si lasciano. È addio tra Eda e Serkan

La coppia Hande Ercel e Kerem Bursin, Eda e Serkan, formatasi sul set di Love is in the Air, è arrivata al capolinea. Era da tempo che si vociferava che tra i due non andasse più bene come prima, precisamente da quando Hande aveva cancellato tutte le foto che la ritraevano insieme al compagno, dalla sua pagina Instagram. Una mossa che non era rimasta inosservata ai follower dell'ormai star turca. Da allora l'attenzione verso il loro traballante amore si era fatta sempre più insistente e aveva cominciato a farsi largo la notizia che la Ercel avesse cominciato una nuova relazione con l'imprenditore turco Atasay Kamer, proprietario della multinazionale di gioielli di cui lei è attualmente testimonial.

Profilo basso e ancora contenente foto con Hande, quello di Kerem Bursin. L'attore non solo non ha cancellato le foto con la sua ex dal suo Instagram ma si terrebbe ben lontano dalle cronache rosa e da presunti nuovi flirt. Il 14 marzo scorso, la sua manager ha confermato la rottura ma ha smentito le voci su una sua nuova relazione con la conduttrice Elif Gökalp. Nessun nuovo amore quindi per il nostro Serkan Bolat anche se tra le possibili – e vociferate – motivazioni della rottura con la Ercel, spunta il nome di Demet Ozdemir. C'è infatti chi continua a dire che l'addio tra le due star turche sia arrivato a causa di un nuovo film che Kerem avrebbe dovuto girare insieme alla Sanem di Daydreamer. A quanto pare il “Bolat” non avrebbe informato la sua fidanzata di questa nuova opportunità e della sua collaborazione con l'affascinante Ozdemir e questo avrebbe mandato in bestia la determinata Hande, spingendo il suo compagno a dire di no alla novità prevista su Disney + e mettendo la parola fine tra loro. Ma sarà andata davvero così?

