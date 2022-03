Love is in the Air: Kerem Bursin, Serkan, presto su Canale 5 con il suo film? Ecco cosa sappiamo

Anticipazioni TV

Kerem Bursin, l'attore di Serkan in Love is in the Air, potrebbe arrivare nelle TV italiane con il suo nuovo film, di cui è produttore oltre che protagonista.

Serkan Bolat sembra destinato a non lasciare l'Italia e forse nemmeno Canale5. Kerem Bursin, tornato da poco single, sembrerebbe pronto ad arrivare nelle case degli italiani con il suo nuovo film, Eflatun. Scopriamo insieme qualche novità su questo nuovo lavoro.

Serkan Bolat, Kerem Bursin, torna in Italia con il suo nuovo film

Kerem Bursin fa parlare di sé anche questa settimana. Dopo la fine della sua relazione con Hande Ercel, sua collega nella soap, il protagonista di Love is in The Air si preparerebbe ad entrare nelle case degli italiani con un nuovo lavoro: Eflatun. Si tratta di un film interpretato e prodotto dal Bursin e che potrebbe arrivare su Canale5 molto presto. Gira voce infatti che Mediaset abbia acquistato i diritti e che, cavalcando il successo dell'artista, possa presto programmare la sua messa in onda. Sono ancora voci di corridoio e non c'è alcuna certezza in merito. Non ci sembrerebbe però strano che capitasse, visto quanto i fan abbiano apprezzato il lavoro di Kerem e si siano affezionate a lui.

Per il momento sappiamo con certezza che in Turchia è uscito il primo trailer ma non è ancora stata rivelata la data della messa in onda del film. Sono quindi trapelate le prime informazioni sulla trama. Il Bursin interpreta Oflaz. Accanto a lui ci sarà l'attrice Irem Helvacıoğlu, nel ruolo di Eflatun, una ragazza non vedente che non ha mai smesso di lottare per la sua vita anche nei momenti più complessi. I due personaggi saranno destinati a innamorarsi in una giornata di pioggia, quando il bel Oflaz offrirà alla giovane un ombrello per ripararsi.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.