Love is in the Air, arriva la Nuova Soap di Canale 5: Da lunedì 31 maggio al posto di Daydreamer

A partire da lunedì 31 maggio 2021, su Canale5, Love is in the Air prenderà il posto della serie TV di successo con Can Yaman. Scopriamo qualcosa in più sulla nuova soap opera turca!

La serie TV di successo con Can Yaman, Daydreamer - Le ali del sogno, è giunta al termine. A partire da lunedì 31 maggio 2021, infatti, al suo posto andrà in onda su Canale 5 la nuova soap opera turca che ha per protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin, Love is in the Air. Scopriamo insieme di che cosa parla questa serie televisiva, e qual è la trama del primo episodio!

Love is in the Air: Di che cosa parla la nuova soap opera turca

Sen Cal Kapimi, ossia Love is in the Air, racconta un'appassionante storia d'amore, quella tra Eda Yildiz e Serkan Bolat. Questo è il classico esempio degli opposti che, in principio, si respingono, ma con il tempo iniziano ad attrarsi irresistibilmente. Lei è una ragazza con la testa sulle spalle, e lo sguardo sempre rivolto verso il futuro: ambiziosa per natura, non può fare a meno di sognare in grande. Tuttavia, provenendo da una famiglia con scarse possibilità economiche, sa che, se vuole diventare architetto paesaggista, deve puntare tutto su di una borsa di studio... che, però, perderà. Così, la Yildiz è costretta ad interfacciarsi con Serkan, l'uomo che ha cancellato i fondi. Quest'ultimo, però, potrebbe riabilitare la borsa di studio... basta che Eda gli faccia un favore: dovrà semplicemente fingere di essere la fidanzata del Bolat per un paio di mesi. La giovane non accetta, non soltanto perché trova assurda la proposta, ma soprattutto perché trova insopportabile l'imprenditore; tuttavia, ad un certo punto capisce che è l'unico mezzo che ha per raggiungere il fine che si è prefissata...

Love is in the Air: La Trama della Prima Puntata di lunedì 31 maggio

Eda sa che cosa vuole più di ogni altra cosa nella vita: diventare architetto paesaggista. La ragazza, però, non ha le possibilità economiche per realizzarsi, dato che la famiglia da cui proviene è povera. Così, la Yildiz capisce che deve trovare un'altra strada per arrivare a toccare l'ambita meta. La giovane è pronta a lavorare duramente, ma sa che, se vuole davvero riuscire nei propri intenti, allora dovrà ottenere una borsa di studio. Serkan Bolat, un uomo d'affari tanto ricco quanto presuntuoso, impiega un istante per infrangere i sogni di Eda, cancellando i fondi per la suddetta borsa di studio che avrebbe permesso a quest'ultima di andare ad approfondire le sue conoscenze in materia in Italia. La giovane è più determinata che mai a dichiarargli guerra!

Non perdere la prima puntata di Love is in the Air che andrà in onda lunedì 31 maggio 2021 su Canale 5 in daytime.