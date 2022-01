Love is in the Air Anticipazioni Turche: Serkan costretto a corteggiare Deniz, Eda sconfitta!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa ci rivelano le trame delle nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5 e già disponibili in Turchia. Eda, sconfitta all’idea di essere in bancarotta, spingerà Serkan verso la rivale Deniz.

I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo per i fan di Love is in the Air. La seconda stagione della soap turca, che appassiona i fan di Canale5, ha portato una buona notizia per il rapporto tra Eda Yildiz e Serkan Bolat che finalmente sono convolati a nozze, ma una pessima notizia per la situazione finanziaria di tutti i dipendenti della ArtLife. Le Anticipazioni delle trame delle nuove puntate ci rivelano che, non potendo ancora raccontare al marito la verità sul fallimento della sua amata impresa, Eda spingerà Serkan tra le braccia di Deniz, l’unica che potrebbe procurare alla ArtLife un contratto vantaggioso. Le cose, tuttavia, non andranno come sperato e la Yildiz si troverà sconfitta dal suo stesso raggiro.

La ArtLife in crisi nelle Anticipazioni turche di Love is in the Air

Durante il viaggio di nozze, Eda scopre che la ArtLife è sull’orlo del fallimento e che tutti i conti sono stati bloccati. La Yildiz non avrà neppure il tempo di godersi un po’ di relax con Serkan, dal momento che il marito non sa nulla dei problemi economici dell’azienda e Piril le chiederà di mantenere il segreto, certa di poter risollevare la situazione. Così, Eda ingannerà Serkan per farlo tornare in Turchia prima del previsto, rinunciando a due settimane di soggiorno a New York, occultando la notizia di essere ufficialmente in bancarotta. Piril, nel frattempo, ha un’idea per salvare il destino dell’agenzia, ma sa che questo potrebbe costare molto all’amica e al suo orgoglio di donna.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda spinge Serkan nelle braccia di Deniz

Per affrontare il delicato momento economico, derivato dall’affare saltato in Qatar, Piril ha bisogno di trovare nuovi investitori e al momento l’unica disponibile è Deniz. La detestabile proprietaria dell’hotel a Sile ha un debole per Serkan, tanto da presentarsi al matrimonio con Eda con una lunghissima lista di avvocati divorzisti, nell’eventualità che tra la coppia andasse male. Insomma, Deniz non si è arresa neppure ora che Bolat è un uomo sposato e Piril sa che mettere Eda nella condizione di chiudere un occhio sulla situazione non è la cosa migliore per lei, nonostante sia l’unica possibilità per la ArtLife. Messa a conoscenza del piano dell’amica, la Yildiz decide di spingere Serkan tra le braccia di Deniz per farli collaborare insieme alla realizzazione di un campo sportivo, che porterà non pochi benefici economici. In tutto ciò, occorre ricordare che Serkan è completamente all’oscuro della situazione economica che sta vivendo.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan discute con Deniz!

Ignaro di dover andare d’accordo con Deniz per poter ricevere i fondi necessari a non dichiarare ufficialmente bancarotta, Serkan intraprende la collaborazione con la donna ma le cose non vanno come previsto. Deniz, infatti, denigra apertamente Eda e corteggia senza pudore Bolat che, stanco di dover fare buon viso a cattivo gioco, manda a monte l’affare. Eda è sconvolta ma non può ancora dire nulla a Serkan. Nel frattempo, Kiraz origlia casualmente una conversazione tra le due nonne e scopre che la sua famiglia è appena diventata povera. Per aiutare i genitori, Kiraz regalerà loro il suo salvadanaio, costringendo così Eda a rivelare tutta la verità a Serkan, che non reagirà molto bene alla notizia.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.