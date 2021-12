Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 6 al 10 dicembre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 6 al 10 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 6 dicembre 2021

Engin, Piril e Melek aiutano Eda e Serkan a trovare un equilibrio consigliando loro un sano distacco per non ricadere nel vortice della loro relazione.

Puntata in onda Martedì 7 dicembre 2021

Serkan, sconvolto dalla richiesta di Eda di non vedersi mai più, va da sua madre per chiederle consiglio, e per poco non si accorge di Kemal nascosto nel bagno.

Puntata in onda Mercoledì 8 dicembre 2021

Ospiti dell'hotel della signora Deniz, il trio composto da Eda, Melo e Ayfer inizierà a tramare per tenere lontano Serkan e per non fargli scoprire che Kiraz è sua figlia. L'architetto, ancora interessato a Eda, troverà invece l'opportunità per avvicinarsi di nuovo alla Yildiz proprio grazie alla signora Deniz.

Puntata in onda Giovedì 9 dicembre 2021

Eda decide di rivelare a Serkan che Kiraz è sua figlia attraverso una lettera. Nel frattempo, anche Aydan ha deciso di utilizzare una missiva per dire al figlio di lei e Kemal, ma una serie di malintesi faranno sì che Melo si impossessi della lettera della madre dell'architetto. In realtà il suo obiettivo era infatti quella di Eda!

Puntata in onda Venerdì 10 dicembre 2021

Mentre Piril ed Engin affrontano alcune divergenze sul tema della "famiglia", Serkan ed Eda si ritroveranno finalmente da soli. Dopo un po' di imbarazzo, i due finiranno per lavorare insieme in armonia come se il tempo non fosse mai passato.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.