Love is in the Air Anticipazioni dal 27 al 31 dicembre 2021: Eda confessa a Serkan che Kiraz è sua figlia!

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 27 al 31 dicembre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 27 al 31 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 27 dicembre 2021

Burak propone a Eda di trasferirsi in una casa di sua proprietà con sua figlia fino a quando Serkan non sarà tornato a Istanbul.

Puntata in onda Martedì 28 dicembre 2021

Seyfi preleva, a casa di Eda, uno spazzolino per un test genetico, pensando che appartenga a Kiraz. Le cose, però, non vanno come previsto

Puntata in onda Mercoledì 29 dicembre 2021

Engin e Aydan, venuti in possesso di una ciocca di capelli di Kiraz, ottengono finalmente i risultati del test genetico. Eda, nel frattempo, rivela a Serkan che Kiraz è figlia loro.

Puntata in onda Giovedì 30 dicembre 2021

Aydan vorrebbe correre a prendere Kiraz per tenerla con lei e la sua famiglia, ma Engin e Seyfi glielo impediscono. Intanto, ignare che la verità sia finalmente venuta a galla, Melek e Ayfer si preoccupano per Eda.

Puntata in onda Venerdì 31 dicembre 2021

Eda aspetta con ansia di sapere se Serkan riconoscerà o meno Kiraz come sua figlia dopo la grande rivelazione. Mentre Melek sembra non avere dubbi sul fatto che il Bolat lo farà, Ayfer preferisce preparare la nipote al peggio.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.