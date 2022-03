Love is in the Air Anticipazioni dal 21 al 25 marzo 2022: Aydan derubata, la madre di Serkan ha perso tutto!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 21 al 25 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 21 marzo 2022

Dopo aver scoperto l'identità del proprietario dell'edificio in cui risiede l'ArtLife, Serkan e i suoi soci vorrebbero cambiarne la sede, ma le finanze non lo consentono.

Puntata in onda Martedì 22 marzo 2022

Can, intenzionato a sposare Kiraz, vede l'anello che Aydan ha inavvertitamente lasciato sul tavolo e lo regala alla fidanzatina.

Puntata in onda Mercoledì 23 marzo 2022

Kerem comunica a tutti di aver risolto il problema economico che gli impediva di iscriversi all'università e viene sospettato di aver rubato l'anello di Aydan.

Puntata in onda Giovedì 24 marzo 2022

Eda è sempre più in difficoltà a causa dell'atteggiamento iperprotettivo di Serkan, che ora si oppone alla decisione della moglie di partorire in acqua. Come se non bastasse, il dottor Cenk non vuole più seguire la gravidanza di Eda proprio a causa del Bolat. Quest'ultimo però non si dispiace, perché ad occuparsi della moglie subentrerà un medico di fiducia dell'architetto, il dottor Hayati Onem.

Puntata in onda Venerdì 25 marzo 2022

Kerem scopre che tutti sospettano di lui per il furto dell'anello di Aydan e, deluso e a disagio, decide di lasciare l'Università e di accettare un lavoro in un'altra città. Nel frattempo Eda vuole organizzare una festa a sorpresa per Serkan dopo essersi dimenticata del suo compleanno, ma Melo, Ayfer e Burak sembrano aver già pensato a tutto!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.