Love is in the Air Anticipazioni dal 20 al 24 dicembre 2021: Eda e Serkan cedono finalmente alla passione!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 20 al 24 dicembre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 20 al 24 dicembre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 20 al 24 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 20 dicembre 2021

Serkan ha un'accesa discussione con Eda scatenata dalla sua gelosia, e quando va da lei per scusarsi, scopre che lei non l'ha mai dimenticato.

Puntata in onda Martedì 21 dicembre 2021

Ayfer e Aydan, ognuna a suo modo, cercano di tenere lontani Serkan e Eda, ricorrendo all'aiuto di Burak e della Signora Deniz.

Puntata in onda Mercoledì 22 dicembre 2021

Finalmente l'amore ha il sopravvento e Eda e Serkan si abbandonano ad un bacio appassionato. Anche se non mancheranno le consuete discussioni tra i due.

Puntata in onda Giovedì 23 dicembre 2021

Eda resta senza parole nel vedere come Serkan sia disposto a metterla davanti al lavoro senza indugio. La Yildiz non sa davvero come reagire, ma approfitterà della situazione per cercare di capire se l'architetto sia pronto o meno a conoscere la verità su Kiraz.

Puntata in onda Venerdì 24 dicembre 2021

Giunti a Sile, Aydan incarica Pina di sgraffignare dalla borsa di Eda i documenti di Kiraz e scattare delle foto. La madre di Serkan scoprirà allora dalla data di nascita della bambina, che Kiraz è sua nipote!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.