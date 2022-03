Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan cerca delle novità per la sua azienda mentre Aydan...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 29 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5, Serkan potrebbe aver trovato delle nuove idee per l'azienda e presto i suoi soci scopriranno di cosa si tratta. Vedremo Piril ed Engin ai ferri corti per queste novità mentre Aydan sembrerà prendere le sue decisioni riguardo al suo matrimonio con Kemal. La presenza di sua suocera è qualcosa che non potrà mai sopportare. Come andrà a finire?

Aydan annulla le nozze? in Love is in the Air Anticipazioni 29 marzo 2022

Dopo aver appreso con gioia la decisione di Eda e Serkan, Aydan annuncia che il matrimonio con Kemal si terrà in Spagna, dove i due soggiorneranno per un romantico viaggio. Avendo scoperto che Kemal ha intenzione di portare con loro l’odiosa madre, Aydan si rifiuta e annulla le nozze lasciando tutti sconvolti. Per fortuna le cose sembreranno potersi risolvere e la signora Yadigar lascerà gli sposi un po' soli. Ma quanto durerà la pace?

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan ha una nuova idea ma...

Serkan è felice di diventare nuovamente papà ma non trascurerà i suoi doveri di professionista. Il Bolat rivelerà ai suoi soci che ci sono grandi novità. È arrivato un nuovo progetto e Piril ne sarà entusiasta. La ragazza vorrà buttarsi subito a lavoro ma suo marito non sarà per nulla d'accordo. Engin vorrebbe che sua moglie desistesse e non si impegnasse assolutamente. Chi la spunterà tra loro?

Love is in the Air Anticipazioni: Burak ha problemi con Melek

La situazione tra Melek e Burak sta diventando complessa. Tra i due c'è una forte tensione e le cose potrebbero peggiorare. Burak deciderà di confidarsi con Kerem, in modo da avere sostegno da parte del suo amico. Troverà una soluzione?

