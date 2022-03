Love is in the Air Anticipazioni 2 marzo 2022: matrimonio in pericolo, Eda e Serkan in crisi

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda e Serkan in crisi, troppe bugie tra loro.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 2 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , Serkan è ancora molto arrabbiato con Eda per avergli nascosto la difficile situazione in cui versa la ArtLife. Il rapporto tra i due neo-sposini è decisamente in crisi, tanto che il Bolat prende la decisione di insegnare all’università di Architettura senza interpellare la moglie, e non vuole che lei dia qualche consiglio sull’argomento. È Kiraz a riunire momentaneamente la coppia, chiedendo ai genitori un fratellino o una sorellina.

Serkan ed Eda in crisi nella puntata di Love is in the Air del 2 marzo 2022

Serkan ha scoperto tutto grazie a Kiraz che, terrorizzata dall’idea di perdere il suo adorato pony, è scoppiata in lacrime davanti al padre e gli ha riferito che l’azienda è in crisi e che loro sono ufficialmente poveri. Il Bolat è furioso con Eda, che ha nascosto tutti tramando alle sue spalle, pur sapendo che l’azienda è una parte fondamentale della sua vita. La Yildiz cerca di spiegare cosa l’ha spinta a tutelarlo ma per Serkan una bugia equivale ad un tradimento in piena regola, e il rapporto è ormai in crisi.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan diventa professore

Costretto a trovare al più presto una fonte di guadagno, Serkan decide di accettare il ruolo di professore alla facoltà di Architettura, lasciando tutti perplessi. Eda cerca di dare qualche consiglio a Serkan, che invece non vuole avere nulla a che fare con la moglie e la esclude dalle proprie scelte. All’università, tuttavia, il Bolat si rende conto di non avere la minima idea di come approcciare con gli studenti.

Love is in the Air Anticipazioni: Kiraz ha un desiderio

Mentre l’aria è sempre già tesa tra Eda e Serkan, Kiraz ha un desiderio da esprimere ai suoi genitori e coglie l’occasione durante una cena di famiglia. Kiraz chiede ad Eda e Serkan di darle un fratellino o una sorellina, lasciando la coppia di stucco.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.