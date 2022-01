Love is in the Air Anticipazioni 14 gennaio 2022: Eda e Serkan in Tribunale, la sentenza spiazza!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 14 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Aydan e Ayfer l’hanno combinata grossa e la questione si è sposta nell’aula di Tribunale. Dopo aver ascoltato i presenti, la Giudice decide che Eda e Serkan avranno l’affidamento congiunto di Kiraz, e che dovranno inoltre trascorrere del tempo insieme sotto lo stesso tetto. I due ex fidanzati intraprendono così la convivenza, dividendo anche la camera da letto ma non la notte insieme.

Eda e Serkan in Tribunale nella puntata di Love is in the Air del 14 gennaio 2022

Grazie al raggiro di Aydan e all’intervento di Ayfer, la questione dell’affidamento di Kiraz si sposa nelle aule del Tribunale. Eda e Serkan spiegano di non aver mai voluto la custodia esclusiva, a differenza delle loro rispettive famiglie, trovandosi a difendere la propria famiglia davanti alla severa giudice.

Anticipazioni Love is in the Air: novità importanti per Eda e Serkan

La Giudice, vedendo Eda e Serkan coinvolti della vita della figlia e reputandoli due bravi genitori, vorrebbe vedere una famiglia più unita per la piccola ed emette una sentenza inaspettata. Eda e Serkan dovranno andare a convivere per qualche tempo, così da donare a Kiraz una serenità familiare che le è mancata per anni. Una novità che Eda e Serkan non prendono molto sportivamente, essendo il lotta entrambi contro i sentimenti impetuosi che continuano ad unirli.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda e Serkan sotto lo stesso tetto

Dopo aver lasciato il Tribunale, Eda si trasferisce a casa di Serkan, costretta a condividere con il padre di sua figlia anche la stessa camera. Nonostante l’intimità che si crea, Eda e Serkan decidono di porre un freno alla passione, dormendo una nel letto e l’altro a terra.

