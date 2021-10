Love is in the Air Anticipazioni 12 ottobre 2021: Ceren perde il controllo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Ceren è gelosa di Eda e Deniz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 12 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, gelosa del rapporto tra Ayfer e chef Alexander, Aydan fa indigestione di cioccolati al liquore fino ad ubriacarsi, presentandosi a casa della zia di Eda. Mentre Piril ed Engin devono adattarsi alla nuova realtà, dopo l’annuncio della gravidanza, Ferit è sempre più preoccupati per Ceren. La giovane è totalmente fuori controllo, furiosa per il rapporto tra Eda e Deniz. In occasione dei festeggiamenti per San Valentino, Selin invita la Yildiz e Deniz a cena con lei e Serkan.

Aydan si ubriaca nella Puntata di Love is in the Air del 12 ottobre 2021

Tra Ayfer e Alexander procede a gonfie vele, tanto che si pensa già a sancire questa unione all’altare. Aydan è furiosa con la rivale e, preda di un raptus di gelosia che non può sfogare, fa indigestione di cioccolati al liquore. Non essendo avvezza a tale prelibatezza, Aydan si ubriaca e, spinta dai fumi dell’alcol, si reca a casa della zia di Eda per farle una scenata. Nel frattempo, Piril ed Engin hanno qualche difficoltà ad adattarsi alla nuova routine di coppia, dopo l’annuncio della gravidanza.

Anticipazioni Love is in the Air: Ceren preoccupa tutti

Ceren si è resa conto di provare ancora qualcosa per Deniz, ma lui l’ha rifiutata poiché innamorato di Eda. La giovane è ormai senza controllo, rifiuta il confronto con Ferit che vorrebbe chiarire la loro situazione, e fa di tutto per rimanere sola con Deniz. L’ex fidanzato di Selin è sempre più preoccupato, osservando che ormai Ceren è totalmente fuori controllo, al punto di essere gelosa anche della sua migliore amica.

Love is in the Air Anticipazioni: cena a quattro per San Valentino!

Selin può contare sulla perdita di memoria di Serkan per riprendere il suo posto al fianco dell’affascinante imprenditore. In occasione della festa di San Valentino, Selin vuole mettere in difficoltà la rivale Eda e invita la giovane paesaggista a cenare con loro, insieme al fidanzato Deniz. Insomma, la cronaca di un disastro annunciato.

